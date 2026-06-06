Lotería de Boyacá de HOY, sábado 6 de junio: premio mayor del SORTEO, estadísticas y últimos RESULTADOS

La Lotería de Boyacá se llevará a cabo este sábado 6 de junio y genera expectativa entre los participantes. El premio mayor, que asciende a $15.000 millones de pesos colombianos, será el principal atractivo del sorteo. Si deseas conocer los números ganadores y obtener más información sobre los resultados, puedes consultar todos los detalles AQUÍ.

¿Dónde comprar la Lotería de Boyacá?

Los boletos de la Lotería de Boyacá están disponibles en diversos puntos de venta autorizados, incluidos distribuidores oficiales, operadores de apuestas y vendedores acreditados en varias ciudades de Colombia. Asimismo, la entidad ofrece la opción de adquirir billetes de manera virtual a través de sus canales oficiales y plataformas autorizadas, lo que permite a los jugadores participar desde cualquier rincón del país.

Plan de premios de la Lotería de Boyacá

Premio Fortuna: 1.000 millones de pesos

Premio Alegría: 400 millones de pesos

Premio Ilusión: 300 millones de pesos

Premio Esperanza: 100 millones de pesos

Premios Berraquera: cuatro premios de 50 millones de pesos cada uno

Premios Optimismo: 15 premios de 20 millones de pesos cada uno

Premios Valentía: 38 premios de 10 millones de pesos cada uno.

¿Cuáles son los secos de la Lotería de Boyacá?

Los secos de la Lotería de Boyacá son premios secundarios que se otorgan junto al premio mayor y forman parte del plan oficial de recompensas del sorteo. Esta modalidad incluye diversas categorías con montos significativos, entre ellas un seco llamado Fortuna, que asciende a aproximadamente 1.000 millones de pesos. Además, se ofrecen otros secos como Alegría, que varía entre 300 y 400 millones, y Esperanza, que otorga 100 millones. También se distribuyen varios premios de 50 millones, así como numerosos secos de 20 y 10 millones.