Universitario oficializó fichaje de Juan Manuel Requena para el Torneo Clausura: "Campeón"
A través de sus redes sociales, el elenco estudiantil anunció por todo lo alto el fichaje del argentino, quien llega como el flamante '6' para el Torneo Clausura.
Después de varios días de espera, Universitario acaba de hacer oficial el fichaje de Juan Manuel Requena para lo que será el Torneo Clausura de la Liga 1. Con esta incorporación, refuerza su mediocampo defensivo en busca de una mayor solidez en la cobertura, pues el '6' era una posición muy solicitada en el esquema de la 'U' tras la salida de Rodrigo Ureña.
Requena, que llega tras su paso por Unión La Calera, se pondrá a disposición de Héctor Cúper para conocer a sus nuevos compañeros y las estrategias del equipo, con el fin de que en estos días pueda tener minutos contra ADT en la jornada uno del torneo local.
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Universitario oficializó fichaje de Juan Manuel Requena
Fiel a su estilo, el elenco estudiantil publicó en sus redes sociales el video en el que presenta al argentino bajo la frase: “Bienvenido al más campeón, Juanma”. Tras el anuncio, los hinchas se encuentran impacientes por ver lo que el jugador de 27 años puede aportar al cuadro crema.
Trayectoria de Juan Manuel Requena
- Newell's
- Brown
- Estudiantes de Caseros
- San Martín
- Santamarina
- San Telmo
- Atlanta
- Deportivo Táchira
- Unión La Calera
¿Cuándo juega Universitario vs ADT por el Torneo Clausura?
Este partido está programado para llevarse a cabo este sábado 18 en el Estadio Unión Tarma, que cuenta con una capacidad para 9.000 espectadores.
¡Vamos al Circo!
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