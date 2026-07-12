'Puma' Carranza dio rotundo calificativo a Héctor Cúper, DT de Universitario: "Es una..."

José Luis 'Puma' Carranza reapareció en público tras la victoria de Universitario de Deportes por 2-0 sobre Millonarios de Colombia, en el amistoso internacional disputado en el Estadio Monumental. El exreferente crema aprovechó ese momento para referirse al presente del equipo dirigido por Héctor Cúper y destacar el trabajo que viene realizando el entrenador de cara al inicio del Torneo Clausura.

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'Puma' Carranza dio fuerte calificativo a Héctor Cúper, técnico de Universitario de Deportes

Durante una entrevista con Universitario TV, Carranza expresó elogios hacia el técnico argentino Cúper y puso de relieve su destacada trayectoria en el fútbol internacional. Para el 'Puma', la incorporación de un entrenador de ese prestigio refleja el nivel de exigencia y la ambición que distinguen al conjunto merengue.

"Cúper es una persona ganadora, ha disputado dos Champions League. Por algo la 'U' trae a los mejores", concluyó el ídolo crema e histórico exmediocampista y dejó en claro su respaldo al actual comando técnico de cara a la Liga 1 2026.

Héctor Cúper espera salir campeón con Universitario del Torneo Clausura

¿Cómo le va a Héctor Cúper en Universitario de Deportes?

Héctor Cúper llegó a Universitario de Deportes a fines del Torneo Apertura y en los últimos encuentros de la fase de grupos de la Copa Libertadores, y desde entonces analiza el mejor esquema para el club de cara al Torneo Clausura.

Desde que llegó en mayo de 2026, ha dirigido 5 encuentros al frente del conjunto merengue, en los que ha conseguido 2 triunfos y 3 igualdades. Sus victorias fueron ante Sport Huancayo y Millonarios, mientras que los empates los registró frente a Deportes Tolima, Deportivo Moquegua y Nacional.

El argentino, de 70 años, tiene vínculo con Universitario hasta diciembre de 2027, por lo que la principal novedad de cara al segundo campeonato de la temporada será el uso de una línea de cuatro, con la meta de conquistar el título y luchar por el campeonato nacional.