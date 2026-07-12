Prensa colombiana dio rotunda opinión de Universitario tras vencer a Millonarios: "Sin muchas..."

Universitario de Deportes derrotó por 2-0 en la víspera a Millonarios de Colombia en un amistoso que se llevó a cabo en el Estadio Monumental de Ate. Con dos goles de José Rivera, los cremas se impusieron en su último encuentro preparatorio previo al inicio del Torneo Clausura 2026. El resultado final generó reacciones en la prensa colombiana sobre el desempeño de ambos equipos.

Prensa colombiana opina sobre el Universitario vs Millonarios

Algunos medios del país cafetero, como Alerta Bogotá, calificaron el partido como un enfrentamiento en el que no hubo muchas opciones claras de gol para ambos equipos, principalmente durante los primeros 45 minutos, cuando no hubo goles y perduró el orden defensivo, sin mayores ocasiones de peligro en ambas áreas.

“Fue un partido cerrado durante la primera parte sin muchas opciones para ninguno de los dos clubes y con la paridad sin goles que persistió a lo largo de los 45 minutos iniciales. Todo se destapó en el segundo tiempo, pero fue para Universitario de Deportes que rompió los ceros y se quedó con la victoria”, señaló el citado medio.

Universitario venció a Millonarios con dos goles de José Rivera.

Otros medios, como el portal El Tiempo, calificaron de ‘decepcionante’ la presentación del cuadro bogotano en suelo peruano. Por su parte, Futbolred informó que los colombianos empezaron ‘con el pie izquierdo’ su arranque de pretemporada del segundo semestre del 2026.

Lo que se viene para ambos equipos

Tras este amistoso, los dirigidos por el profesor Héctor Cúper debutarán en el Torneo Clausura el próximo sábado 18 de julio a la 1:15 p.m. (hora peruana) cuando enfrenten al ADT de Tarma en el estadio Unión Tarma. Por su parte, Millonarios regresará a Colombia para sostener otro partido amistoso ante Colo Colo de Chile en el Estadio El Campín de Bogotá.