Rodrigo Ureña y su fuerte gesto hacia la tribuna de Universitario de Deportes

Universitario de Deportes y Millonarios se midieron en un amistoso internacional que marcó el regreso de Rodrigo Ureña al Estadio Monumental después de su salida del club. No obstante, la escena más llamativa se produjo cuando el chileno dejó el campo y dirigió un enérgico gesto hacia la tribuna del recinto.

Rodrigo Ureña y su rotundo gesto hacia la tribuna de Universitario de Deportes

A los 83 minutos del segundo tiempo, Fabián Bustos decidió sacar del campo a Ureña tras ir perdiendo 2-0 en el Monumental. Tras ello, el volante realizó un gesto con sus manos hacia la tribuna del estadio en donde golpea sus puños a la palma de sus manos dejando a la interpretación de los hinchas merengues.

Los seguidores de Universitario empezaron a difundir el video en redes sociales. En él, muchos interpretan el gesto de Rodrigo Ureña como una falta de respeto, mientras que otros creen que el jugador se dirige a los directivos del conjunto crema para pedirles que, si desean ficharlo, paguen su valor de mercado.

Cabe señalar que el pivote chileno abandonó el club merengue al término de la temporada 2025 tras conquistar el tricampeonato de la Liga 1. Sin embargo, muchos aficionados no recibieron su partida de manera positiva, pues querían que continuara luego de su destacado rendimiento durante los 3 años en que obtuvieron los títulos nacionales.

¿Cómo le fue a Rodrigo Ureña en Universitario?

Rodrigo Ureña arribó a Universitario de Deportes como uno de los fichajes más destacados de 2023 y, luego de tres temporadas en la institución merengue, se despidió como tricampeón nacional. En ese periodo, el volante chileno disputó 99 encuentros y marcó 2 goles, aunque su principal aporte estuvo en el rendimiento sostenido como mediocampista, algo que ganó el reconocimiento de los hinchas y le aseguró un lugar en la historia del club.