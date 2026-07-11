Universitario reveló que fichaje de 2026 se lesionó y será baja: "Molestias abdominales"

Universitario de Deportes informó que un futbolista que fue su flamante fichaje en la temporada 2026 será sometido a una intervención quirúrgica luego de ser diagnosticado con un cuadro de apendicitis, encendiendo las alarmas en el club a pocos días del inicio del Torneo Clausura de la Liga 1: estamos hablando de Bryan Reyna.

Universitario informó que fichaje de 2026 se lesionó

A través de un comunicado oficial, Universitario explicó que Reyna presentó molestias abdominales y fue atendido de inmediato por el Departamento Médico. "El Club Universitario de Deportes informa que el futbolista Bryan Reyna presentó molestias abdominales, por lo que fue evaluado de manera inmediata por el Departamento Médico de la institución", señaló el club.

Tras realizarle los exámenes correspondientes, los especialistas confirmaron el diagnóstico de apendicitis, por lo que se tomó la decisión de intervenirlo quirúrgicamente durante el transcurso del día.

Bryan Reyna se encuentra lesionado y será baja para Universitario

"Tras los exámenes correspondientes, se le diagnosticó un cuadro de apendicitis. El jugador será sometido a una intervención quirúrgica durante el día de hoy", añadió Universitario de Deportes en su pronunciamiento.

Finalmente, el cuadro merengue indicó que el Departamento Médico monitoreará de cerca la recuperación del futbolista y brindará información sobre su evolución conforme avance su proceso postoperatorio. "El Departamento Médico realizará el seguimiento permanente de su evolución e informará oportunamente sobre su proceso de recuperación", concluyó el comunicado.

¿Cómo le va a Bryan Reyna en Universitario?

Bryan Reyna llegó a Universitario de Deportes a inicios de 2026 procedente de Belgrano en condición de préstamo y, desde entonces, no ha logrado demostrar con su rendimiento que es una pieza clave del equipo. En total, el atacante ha jugado solo nueve partidos: dos por Copa Libertadores y siete por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026.