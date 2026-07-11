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Fabián Bustos se rindió ante futbolista que firmó con Universitario hasta 2027: "Gran jugador"
Fabián Bustos, exentrenador de Universitario, no dudó en halagar a un destacado jugador que firmó contrato con los cremas hasta la siguiente temporada.
Universitario de Deportes ha desarrollado un mercado de pases muy activo y aún no cierra por completo su plantel, por lo que alista nuevos fichajes para el Torneo Clausura. En ese contexto, el técnico Fabián Bustos, recordado por su pasado en Ate, sorprendió a los hinchas al destacar a un laureado futbolista que firmó con los cremas hasta la próxima temporada.
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Fabián Bustos se rindió ante futbolista que firmó con Universitario hasta finales del 2027
Durante su llegada al país para el amistoso entre Universitario y Millonarios de Colombia, el DT Fabián Bustos comentó su análisis sobre el momento actual que atraviesa el cuadro crema y su opinión sobre el estado actual del plantel.
Al respecto, el técnico de la escuadra colombiana confesó que sigue muy de cerca la actualidad de los cremas en esta temporada y no dudó en dedicar elogios a Gianluca Lapadula, a quien considera un jugador muy destacado.
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“He seguido todo lo que ha hecho el equipo en el último tiempo, y bueno, ojalá que le vaya muy bien. Gianluca Lapadula es un gran jugador”, señaló el estratega argentino.
En esa misma línea, Bustos expresó sus mejores deseos para la ‘U’ en el futuro y confesó que desea ver al equipo levantando el tetracampeonato de la Liga 1 a fin de año.
¿Hasta cuándo firmó contrato Gianluca Lapadula con Universitario?
De acuerdo con lo señalado durante su presentación, Gianluca Lapadula firmó un vínculo contractual con Universitario por una temporada y media, es decir, estará en el club hasta finales de la temporada 2027.
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