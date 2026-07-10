Alianza Lima lo quiso para el Clausura y ahora quiere salir campeón con Universitario: "Un sueño"

El mercado de fichajes sigue abierto en el fútbol peruano y, por ello, todos los clubes vienen preparándose para el Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Bajo esa premisa, recientemente, un importante elemento, que Alianza Lima intentó contratar durante varios meses, ahora sorprendió tras revelar que quiere salir tetracampeón del certamen nacional con Universitario de Deportes.

Nos referimos a Adrián Quiroz, mediocampista de la selección peruana que destacó en Los Chankas a lo largo del Torneo Apertura, por lo que interesó a muchos elencos del medio local, como los blanquiazules. Sin embargo, las semanas avanzaron y la institución que se hizo con sus servicios fue la ‘U’. Incluso, el volante es hincha confeso de la escuadra merengue y quiere alzar el título esta temporada.

Bajo esa premisa, en una entrevista con el canal oficial de Universitario de Deportes en YouTube, el futbolista de 27 años brindó declaraciones. “Siempre me he planteado dar lo mejor donde me toque. Aportar al máximo dentro del equipo y conseguir el tetracampeonato que sería hermoso. Un sueño hecho realidad”, indicó el reciente convocado a la Blanquirroja por Mano Menezes.

De esta forma, Adrián Quiroz ahora dejará todo por los colores del cuadro crema y quiere llevarse el título del Torneo Clausura, para así clasificar a los playoffs de la Liga 1 ante, probablemente, Alianza Lima y soñar con el tetracampeonato del fútbol peruano. Los merengues aún debutan la próxima semana ante ADT en Tarma y la hinchada está ansiosa por ver en acción al ex Chankas.

Trayectoria de Adrián Quiroz

Estos han sido sus clubes: