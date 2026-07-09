Juan Manuel Requena interesa a Universitario para el Torneo Clausura 2026: ¿Quién es?

El mercado de fichajes en Universitario de Deportes marcha de maravilla, ya que de momento han llegado grandes figuras como Jordan Guivin, Adrián Quiroz y Gianluca Lapadula. Sin embargo, en tienda crema saben que necesitan más contrataciones para salir campeones del Torneo Clausura 2026 y así luchar por la Liga 1, por lo que ahora surgió el nombre de Juan Manuel Requena. ¿Quién es?

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Se trata de un mediocampista de 27 años que actualmente juega en Chile y cuenta con una amplia trayectoria en Sudamérica. Según el periodista Gustavo Peralta, el elenco dirigido por Héctor Cúper quiere contar con sus servicios para la segunda parte de la temporada e incluso ya comenzaron las negociaciones entre ambas partes, por lo que pronto habrá novedades al respecto.

Vale precisar que el pivote ha disputado 14 partidos esta campaña con Unión La Calera, en la máxima división del país sureño, por lo que llega con el rodaje ideal para ser pieza clave en Universitario de Deportes. Recordemos que los merengues aún quieren superar las salidas de Rodrigo Ureña, a inicios de año, y de Martín Pérez Guedes, quien al término del Torneo Apertura anunció su partida por temas estrictamente familiares.

Universitario tras los pasos de Juan Manuel Requena.

De esta forma, en los próximos días se conocerá si Juan Manuel Requena se convierte en la última incorporación de los cremas para el Torneo Clausura de la Liga 1 2026, que comienza dentro de pocos días. La ‘U’ debutará ante ADT en Tarma el sábado 18 de julio a la 1.15 p. m. de Lima, Perú, y deberá arrancar con el pie derecho para ilusionarse con el tetracampeonato del fútbol peruano.

Trayectoria de Juan Manuel Requena