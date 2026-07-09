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¿Enzo Pérez, ex River Plate, será refuerzo de Universitario para el Clausura? Lo último que se sabe

Universitario de Deportes busca reforzar el volante de contención para el Torneo Clausura, con miras al tetracampeonato. Enzo Pérez, referente de River Plate, había aparecido como opción.

Wilfredo Inostroza
Enzo Pérez sonó como opción para reforzar a Universitario
Enzo Pérez sonó como opción para reforzar a Universitario | Foto: Difusión
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Universitario de Deportes apunta a ganar el título del Torneo Clausura para mantenerse en la lucha por el tetracampeonato, y una de las posiciones que reforzará sí o sí es el volante de contención. En las últimas horas, en redes sociales apareció el nombre de Enzo Pérez, referente de River Plate.

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¿Qué tan real es esta posibilidad? De acuerdo con lo informado por el periodista Gustavo Peralta, no hubo ningún acercamiento con el experimentado futbolista argentino y, de momento, se descarta su llegada a Ate.

"Entiendo que no va por ahí, no sé si pasa que en las últimas horas que alguien lo acerque. Estuve conversando con gente que mueve mucho el mercado de pases en Aregntina, me decían que no. Quién sabe por ahí a alguien en la 'U' puede haber dicho, 'Enzo Pérez puede encajar', pero no va por ahí”, dijo el comunicador en Modo Fútbol, programa que se emite por Linkeados.

La principal razón es que el cuadro crema ya tiene acordado al mediocampista de primera línea, que también será de nacionalidad argentina, y en las próximas horas se puede hacer oficial su incorporación.

Video: Linkeados.

"La 'U' desde hace unos días ya eligió a un volante '6', es argentino y ya se llegó a un acuerdo económico", agregó Peralta, quien informó que en breve se debe conocer al nuevo jale del elenco merengue, que será un reemplazo de Rodrigo Ureña, mediocampista chileno que partió a Millonarios de Colombia.

Universitario y sus refuerzos para el Clausura

De momento, Universitario se ha reforzado con tres nombres: Gianluca Lapadula, Adrián Quiroz y Jordan Guivin. Se espera que se cierre la contratación del volante extranjero y también se evalúa fichar un lateral izquierdo internacional.

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Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

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