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Alianza Lima y los dos jugadores que pidieron salir del club para este 2026: "Clara intención"
LÍBERO pudo conocer que dos jugadores de Alianza Lima pidieron salir del club en medio de este mercado de pases de la Liga 1 2026. ¿Qué pasó?
Alianza Lima no bajará los brazos cuando se reanude la Liga 1 2026. El equipo de Pablo Guede sigue trabajando en Lurín con miras a los próximos encuentros que tiene en agenda. Si bien mucho se ha hablado de posibles refuerzos, ahora se ha revelado que hay dos futbolistas que piden su salida ante la falta de minutos.
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Dos jugadores de Alianza Lima pidieron salir del club
Según pudo conocer la edición impresa de LÍBERO, los futbolistas Josué Estrada y D’Alessandro Montenegro le han pedido al club blanquiazul salir en calidad de préstamo para este Torneo Clausura 2026. Si bien a inicios de año tenían la posibilidad de ser protagonistas en el plantel principal, no cumplieron las expectativas del actual comando técnico.
Queda por verse qué decisión toma la institución victoriana ante la solicitud de ambos futbolistas, quienes aún mantienen contrato con Alianza Lima por varias temporadas y cuyo único deseo es no perder ritmo a estas alturas de la temporada.
"¡Piden poder salir! Josué Estrada y D'Alessandro Montenegro tienen la clara intención de pedir salir a préstamo de cara al Torneo Clausura", se lee en el artículo de la edición impresa de LÍBERO.
Josué Estrada y D'Alessandro Montenegro quieren minutos en otro club.
Números de Josué Estrada y D’Alessandro Montenegro con Alianza Lima en 2026
A lo largo del Torneo Apertura y de la fase previa de la Copa Libertadores 2026, Josué Estrada solo sumó dos minutos en dos partidos. Fueron ante UTC y ADT. En el caso de D’Alessandro Montenegro, afrontó dos compromisos con camiseta íntima: fue parte de la victoria ante Sport Huancayo en la primera jornada del certamen local, mientras que jugó todo el cotejo ante 2 de Mayo en Paraguay.
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