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Renzo Garcés será baja en el inicio del Clausura con Alianza Lima: conoce el fuerte motivo

Renzo Garcés no jugó el partido de práctica ante Melgar y se ha confirmado que se perderá el inicio del Torneo Clausura con Alianza Lima. ¿Oferta o lesión?

Wilfredo Inostroza
Renzo Garcés fue un baluarte para Alianza Lima en el Torneo Apertura
Renzo Garcés fue un baluarte para Alianza Lima en el Torneo Apertura | Foto: Club Alianza Lima
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En las últimas semanas, se especuló que Renzo Garcés tenía sondeos de equipos extranjeros y se habló de la posibilidad de dejar a Alianza Lima. Ahora, el defensor vuelve a ser noticia, pero esta vez tras informarse que se perderá el inicio del Torneo Clausura. Conoce las razones de su ausencia en el elenco blanquiazul.

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De acuerdo con lo informado por el periodista José Varela, el zaguero sufrió un accidente doméstico que le afectó el dedo meñique de un pie, situación que no le permitió jugar en el partido de práctica ante Melgar del último sábado y que también lo dejaría fuera de los primeros encuentros del Torneo Clausura.

"Renzo Garcés se perdería las dos primeras fechas del Clausura. Sufrió un accidente doméstico que implica el dedo meñique del pie y lo que me dicen es tuvo una cirugía en el pie. Eso lo va a tener entre dos a tres semanas fuera de combate", declaró el mencionado comunicador en el programa Modo Fútbol, que se emite por Linkeados.

Renzo Garcés Alianza Lima

Renzo Garcés es baja en Alianza Lima para el inicio del Clausura

Si se confirma la información, el ‘Charapa’ será baja ante Sport Huancayo en Matute y todo apunta a que también estaría ausente en la visita ante Comerciantes Unidos en Cutervo.

Recordemos que el ‘Pastor’ no solo fue un baluarte en la defensa durante la campaña del Torneo Apertura, también aportó en materia ofensiva al marcar cinco goles en 15 partidos disputados.

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Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

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