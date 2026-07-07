- Hoy:
- Partidos de hoy
- Mundial 2026
- Argentina vs Egipto
- Colombia vs Suiza
- Universitario
- Alianza Lima
- Fichajes Vóley
Renzo Garcés será baja en el inicio del Clausura con Alianza Lima: conoce el fuerte motivo
Renzo Garcés no jugó el partido de práctica ante Melgar y se ha confirmado que se perderá el inicio del Torneo Clausura con Alianza Lima. ¿Oferta o lesión?
En las últimas semanas, se especuló que Renzo Garcés tenía sondeos de equipos extranjeros y se habló de la posibilidad de dejar a Alianza Lima. Ahora, el defensor vuelve a ser noticia, pero esta vez tras informarse que se perderá el inicio del Torneo Clausura. Conoce las razones de su ausencia en el elenco blanquiazul.
PUEDES VER: Alejandro Duarte 'parchó' en vivo a Diego Rebagliati y causa revuelo: "Te la has pasado..."
De acuerdo con lo informado por el periodista José Varela, el zaguero sufrió un accidente doméstico que le afectó el dedo meñique de un pie, situación que no le permitió jugar en el partido de práctica ante Melgar del último sábado y que también lo dejaría fuera de los primeros encuentros del Torneo Clausura.
"Renzo Garcés se perdería las dos primeras fechas del Clausura. Sufrió un accidente doméstico que implica el dedo meñique del pie y lo que me dicen es tuvo una cirugía en el pie. Eso lo va a tener entre dos a tres semanas fuera de combate", declaró el mencionado comunicador en el programa Modo Fútbol, que se emite por Linkeados.
Renzo Garcés es baja en Alianza Lima para el inicio del Clausura
Si se confirma la información, el ‘Charapa’ será baja ante Sport Huancayo en Matute y todo apunta a que también estaría ausente en la visita ante Comerciantes Unidos en Cutervo.
Recordemos que el ‘Pastor’ no solo fue un baluarte en la defensa durante la campaña del Torneo Apertura, también aportó en materia ofensiva al marcar cinco goles en 15 partidos disputados.
- 1
Héctor Cúper, DT de Universitario, se rinde ante nueva incorporación para el 2026: "Es muy buena"
- 2
¿Wilder Cartagena remece el mercado y se convierte en el flamante fichaje de Universitario?: "Contrato"
- 3
Sporting Cristal presentó oferta por delantero, pero jugador se inclinó por club campeón: "Negociaciones"
¡Vamos al Circo!
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
GRAN CIRCO DE UCRANIA
GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco
PRECIOS/ 32.00
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
CIRCO MISTICO CONDOR
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO
PRECIOS/ 38.50