Resultados Sinuano Día HOY, lunes 17 de agosto EN VIVO: qué jugó y números ganadores de la lotería
El Sinuano Día se jugará hoy, lunes 17 de agosto de 2026. Revisa AQUÍ los resultados EN VIVO de la lotería número uno de Colombia. ¡Te deseamos mucha suerte!
El Sinuano Día emociona a miles de participantes en Colombia quienes pondrán a prueba su suerte para llevarse millonarios premios. En esta nota de Líbero, podrás seguir todos los detalles de este popular chance; además, revisa el sorteo EN VIVO de este lunes 17 de agosto, para conocer los resultados y números ganadores. ¿Cuáles serán las bolillas ganadoras?
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Resultados Sinuano Día de hoy, lunes 17 de agosto
Premios que ofrece el Sinuano
- 4 cifras: puedes ganar hasta 4.500 veces el valor de la apuesta.
- 3 cifras: el premio corresponde a 400 veces el monto apostado.
- 2 cifras: recibirás un premio equivalente a 50 veces la apuesta.
- 1 cifra: el pago es de 5 veces el valor apostado.
Bienvenidos
Este lunes 17 de agosto de 2026, se llevará a cabo un nuevo sorteo de Sinuano Día y Noche. Consulta AQUÍ los resultados y números ganadores EN VIVO, conoce los horarios de cada sorteo y verifica si tu apuesta será premiada. ¡Mucha suerte!
¿Dónde comprar los boletos del Sinuano?
Los boletos para participar en el Sinuano están disponibles para comprar tanto de manera presencial como a través de internet. En su modalidad física, se pueden adquirir en puntos de venta autorizados de apuestas y giros ubicados en diversas ciudades de Colombia. Además, los pueden conseguir en la página de la Red de Servicios de Córdoba (Record) o sitios autorizados.
¿Qué es la Quinta en el Sinuano?
La Quinta hace referencia a un número extra vinculado al resultado principal del sorteo. Su importancia puede variar según las condiciones del juego y el tipo de apuesta realizada, lo que a su vez puede afectar diferentes modalidades de premiación.
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¡Vamos al Circo!
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