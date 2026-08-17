El Sinuano Día emociona a miles de participantes en Colombia quienes pondrán a prueba su suerte para llevarse millonarios premios. En esta nota de Líbero, podrás seguir todos los detalles de este popular chance; además, revisa el sorteo EN VIVO de este lunes 17 de agosto, para conocer los resultados y números ganadores. ¿Cuáles serán las bolillas ganadoras?

Resultados Sinuano Día de hoy, lunes 17 de agosto 11:16 Premios que ofrece el Sinuano - 4 cifras: puedes ganar hasta 4.500 veces el valor de la apuesta. - 3 cifras: el premio corresponde a 400 veces el monto apostado. - 2 cifras: recibirás un premio equivalente a 50 veces la apuesta. - 1 cifra: el pago es de 5 veces el valor apostado. 10:28 Bienvenidos Este lunes 17 de agosto de 2026, se llevará a cabo un nuevo sorteo de Sinuano Día y Noche. Consulta AQUÍ los resultados y números ganadores EN VIVO, conoce los horarios de cada sorteo y verifica si tu apuesta será premiada. ¡Mucha suerte!

¿Dónde comprar los boletos del Sinuano?

Los boletos para participar en el Sinuano están disponibles para comprar tanto de manera presencial como a través de internet. En su modalidad física, se pueden adquirir en puntos de venta autorizados de apuestas y giros ubicados en diversas ciudades de Colombia. Además, los pueden conseguir en la página de la Red de Servicios de Córdoba (Record) o sitios autorizados.

¿Qué es la Quinta en el Sinuano?

La Quinta hace referencia a un número extra vinculado al resultado principal del sorteo. Su importancia puede variar según las condiciones del juego y el tipo de apuesta realizada, lo que a su vez puede afectar diferentes modalidades de premiación.