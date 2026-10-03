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LINK actualizado de la ONPE para saber dónde votar este domingo 4 de octubre en las Elecciones 2026

Consulta el LINK oficial de la ONPE para conocer tu local y mesa de votación el domingo 4 de octubre y participa en las Elecciones Regionales y Municipales.

Angie De La Cruz
¿Dónde votar este 4 de octubre? Revisa el LINK actualizado de la ONPE y consulta tu local de sufragio.
¿Dónde votar este 4 de octubre? Revisa el LINK actualizado de la ONPE y consulta tu local de sufragio. | Composición: Líbero/ Angie de la Cruz
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¿Sabes dónde te toca votar este domingo 4 de octubre? Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 están cada vez más cerca y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) cuenta con una plataforma oficial para consultar, de manera rápida y sencilla, todos los datos con anticipación. Revisa el LINK actualizado.

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PUEDES VER: Cronograma de pagos del sector público en Banco de la Nación: ¿en qué fecha de octubre 2026 te toca cobrar?

¿Dónde me toca votar este 4 de octubre?

Consulta en la plataforma de la ONPE el local de votación, la dirección y la mesa de sufragio que te fueron asignados para esta nueva jornada electoral, donde se elegirán a las autoridades que estarán al frente de los gobiernos regionales y municipales durante el periodo 2027-2030.

ONPE

Consulta tu local de votación mediante el LINK de la ONPE para las elecciones de este domingo 4 de octubre.

¿Cómo se debe votar en las Elecciones Regionales y Municipales 2026?

Para evitar errores al momento de sufragar, la ONPE brindó recomendaciones sobre el procedimiento que deben seguir los electores desde su llegada al local hasta el depósito de la cédula en el ánfora. El proceso de votación comprende varios pasos que le compartiremos:

    1. Presenta tu DNI: Al llegar a tu mesa de sufragio, debes presentar tu Documento Nacional de Identidad (DNI) al presidente de mesa e indicar tu número de orden. Los miembros de mesa verificarán tus datos en la lista de electores.
    2. Recibe la cédula de votación: Después de comprobar tu identidad, recibirás la cédula de sufragio, la cual deberá estar doblada y contar con la firma correspondiente de los miembros de mesa.
    3. Ingresa a la cámara secreta: Con la cédula en tus manos, dirígete a la cámara secreta para emitir tu voto.
    4. Marca correctamente tu opción: Al momento de votar, presta atención a los recuadros correspondientes y realiza la marca.
    5. Deposita la cédula en el ánfora: Una vez que hayas realizado tu elección, dobla la cédula y deposítala en el ánfora correspondiente.
    6. Firma la lista de electores: Debes dirigirte nuevamente a la mesa para firmar y colocar tu huella dactilar en la lista de electores.

¿Cómo se marca correctamente la cédula de votación?

Según las indicaciones de la ONPE, el elector debe colocar un aspa (X) o una cruz (+) dentro del recuadro correspondiente a la organización política de su preferencia. La intersección de la marca debe quedar dentro del recuadro para que el voto sea considerado válido.

Por otro lado, al momento de marcar la cédula de sufragio, es importante que el elector solo marque en la sección correspondiente, evitando colocar más de una opción dentro del mismo espacio. También se recomienda no hacer marcas fuera de los recuadros, así como evitar dibujos, palabras o cualquier otra anotación.

Antes de doblar y depositar la cédula en el ánfora, es aconsejable revisar cuidadosamente la marca realizada y comprobar que corresponde a la sección y opción que se desea elegir. De esta manera, el elector podrá reducir el riesgo de cometer errores durante la votación.

Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

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