¿Se puede votar con DNI vencido el 4 de octubre en las Elecciones Regionales y Municipales 2026? Esto dice RENIEC

Los ciudadanos con el DNI vencido sí podrán participar en las Elecciones Regionales y Municipales 2026, que se realizarán el próximo 4 de octubre. La medida fue confirmada por RENIEC y permitirá que los electores habilitados voten con su documento caduco, como parte de una disposición excepcional para esta jornada electoral.

¿Se puede votar con DNI vencido el 4 de octubre en las Elecciones Municipales 2026?

La jefa nacional de RENIEC, Carmen Velarde, señaló, según Canal N, que los ciudadanos que no logren recoger su nuevo DNI podrán votar este 4 de octubre presentando su documento vencido. La medida permitirá que la fecha de caducidad no sea un impedimento para ejercer el derecho al voto en las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

Velarde precisó, en declaraciones recogidas por Canal N, que los ciudadanos podrán sufragar con el DNI vencido. La disposición incluye los documentos azul, amarillo y electrónico, siempre que el elector figure habilitado en el padrón electoral.

Este 4 de octubre, podrás votar con tu DNI vencido.

La medida fue oficializada mediante la Resolución Jefatural N° 000023-2026-RENIEC/JNAC y se aplicará únicamente durante la jornada electoral del 4 de octubre. Fuera de estas elecciones, el DNI vencido no podrá utilizarse para realizar otros trámites o gestiones.

¿Pueden votar los mayores de 18 años con DNI amarillo?

Los ciudadanos mayores de 18 años que todavía tengan un DNI amarillo también podrán votar en las Elecciones Regionales y Municipales 2026, de acuerdo con la disposición de RENIEC. La institución recomienda, de todos modos, regularizar posteriormente la documentación para contar con un DNI actualizado.

RENIEC permitirá, de manera excepcional, votar a los ciudadanos cuyo DNI esté vencido o próximo a vencer.

De esta manera, las mesas de sufragio deberán permitir el voto de los electores habilitados que presenten un DNI vencido o un documento de menor de edad autorizado para esta jornada. El Jurado Nacional de Elecciones y la ONPE participan en la organización y supervisión del proceso electoral, mientras que RENIEC administra la identificación y el padrón correspondiente.

RENIEC informó, además, que más de 1,7 millones de ciudadanos tenían el DNI vencido en el padrón de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, por lo que la medida alcanza a un número importante de electores en todo el país.