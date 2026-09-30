Día del Periodista en Perú: conoce por qué se celebra el 1 de octubre y las mejores frases para dedicar

Cada 1 de octubre, el Perú conmemora el Día del Periodista, una fecha dedicada a reconocer la labor de quienes informan sobre los acontecimientos que marcan la vida del país. Esta jornada tiene un origen histórico vinculado a una de las primeras publicaciones periodísticas de Lima y, con el paso de los años, ha adquirido un nuevo significado en una era marcada por los medios digitales y las redes sociales.

El Día del Periodista Peruano se celebra cada 1 de octubre en honor al Diario de Lima, fundado en 1790.

¿Por qué el Día del Periodista se celebra cada 1 de octubre en el Perú?

En el Perú, el Día del Periodista se celebra el 1 de octubre para recordar la publicación del Diario de Lima, relacionada con Jaime Bausate y Meza, nombre que utilizó Francisco Antonio Cabello y Mesa. A lo largo de los años, el periodismo ha evolucionado significativamente debido a la aparición de internet, las plataformas digitales y las redes sociales, que han cambiado la forma de elaborar, compartir y recibir las noticias. No obstante, aspectos esenciales de esta profesión, como comprobar la veracidad de los datos, brindar información exacta y mantener un compromiso con la sociedad, siguen siendo indispensables.

En ese contexto, el Día del Periodista Peruano sirve para poner en valor una profesión que enfrenta nuevos retos, especialmente ante la rapidez con la que circulan los contenidos y el avance de la desinformación en el entorno digital.

¿Quién fue el primer Periodista en el Perú?

Jaime Bausate y Meza es reconocido como uno de los precursores del periodismo en el Perú. Su nombre verdadero era Francisco Antonio Cabello y Mesa, un ciudadano español que desempeñó diferentes actividades antes de establecerse en Lima. El 1 de octubre de 1790 fundó y dirigió el Diario de Lima, curioso, erudito, económico y comercial, considerado el primer periódico de publicación diaria de Lima y uno de los primeros en circular de manera cotidiana en Sudamérica.

Su aparición marcó un punto de partida para el desarrollo de la prensa escrita en el Perú. Más de dos siglos después, el periodismo continúa evolucionando: de los periódicos impresos se ha pasado a las plataformas digitales, los contenidos audiovisuales y las publicaciones que circulan de manera inmediata en las redes sociales.

Ser periodista en el Perú implica, además, informar sobre una realidad diversa y abordar temas políticos, sociales, económicos y ambientales. Esta profesión exige responsabilidad, búsqueda de fuentes confiables y rigor al presentar los hechos, especialmente en un escenario donde una noticia puede difundirse masivamente en cuestión de minutos.

Mejores frases para dedicar en el Día del Periodista Peruano

Si buscas un mensaje para compartir este 1 de octubre con un periodista, colega, familiar o amigo, estas frases pueden servirte de inspiración: