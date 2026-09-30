- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima vs Palestino
- Cienciano vs Chankas
- Argentina vs Bolivia
- Universitario
- Acumulado Liga 1
- Tabla Clausura
- Liga 2
Día del Periodista en Perú: conoce por qué se celebra el 1 de octubre y las mejores frases para dedicar
Este 1 de octubre, Perú celebra el Día del Periodista. Conoce por qué se conmemora esta fecha, quién fue un pionero de la prensa y algunas frases para dedicar.
Cada 1 de octubre, el Perú conmemora el Día del Periodista, una fecha dedicada a reconocer la labor de quienes informan sobre los acontecimientos que marcan la vida del país. Esta jornada tiene un origen histórico vinculado a una de las primeras publicaciones periodísticas de Lima y, con el paso de los años, ha adquirido un nuevo significado en una era marcada por los medios digitales y las redes sociales.
El Día del Periodista Peruano se celebra cada 1 de octubre en honor al Diario de Lima, fundado en 1790.
PUEDES VER: ¡Bienvenido, octubre de 2026! Las mejores frases motivadoras para iniciar el mes con buena energía
¿Por qué el Día del Periodista se celebra cada 1 de octubre en el Perú?
En el Perú, el Día del Periodista se celebra el 1 de octubre para recordar la publicación del Diario de Lima, relacionada con Jaime Bausate y Meza, nombre que utilizó Francisco Antonio Cabello y Mesa. A lo largo de los años, el periodismo ha evolucionado significativamente debido a la aparición de internet, las plataformas digitales y las redes sociales, que han cambiado la forma de elaborar, compartir y recibir las noticias. No obstante, aspectos esenciales de esta profesión, como comprobar la veracidad de los datos, brindar información exacta y mantener un compromiso con la sociedad, siguen siendo indispensables.
En ese contexto, el Día del Periodista Peruano sirve para poner en valor una profesión que enfrenta nuevos retos, especialmente ante la rapidez con la que circulan los contenidos y el avance de la desinformación en el entorno digital.
¿Quién fue el primer Periodista en el Perú?
Jaime Bausate y Meza es reconocido como uno de los precursores del periodismo en el Perú. Su nombre verdadero era Francisco Antonio Cabello y Mesa, un ciudadano español que desempeñó diferentes actividades antes de establecerse en Lima. El 1 de octubre de 1790 fundó y dirigió el Diario de Lima, curioso, erudito, económico y comercial, considerado el primer periódico de publicación diaria de Lima y uno de los primeros en circular de manera cotidiana en Sudamérica.
Su aparición marcó un punto de partida para el desarrollo de la prensa escrita en el Perú. Más de dos siglos después, el periodismo continúa evolucionando: de los periódicos impresos se ha pasado a las plataformas digitales, los contenidos audiovisuales y las publicaciones que circulan de manera inmediata en las redes sociales.
Ser periodista en el Perú implica, además, informar sobre una realidad diversa y abordar temas políticos, sociales, económicos y ambientales. Esta profesión exige responsabilidad, búsqueda de fuentes confiables y rigor al presentar los hechos, especialmente en un escenario donde una noticia puede difundirse masivamente en cuestión de minutos.
Mejores frases para dedicar en el Día del Periodista Peruano
Si buscas un mensaje para compartir este 1 de octubre con un periodista, colega, familiar o amigo, estas frases pueden servirte de inspiración:
- Feliz Día del Periodista a quienes convierten la información en una herramienta para comprender nuestra realidad.
- Que nunca falten la verdad, la ética y el compromiso en el ejercicio del periodismo. ¡Feliz Día del Periodista!
- Informar con responsabilidad también es contribuir a construir un mejor país. ¡Feliz Día del Periodista!
- A quienes buscan la verdad detrás de cada historia, ¡feliz Día del Periodista!
- El periodismo tiene el reto de informar, investigar y dar voz a quienes necesitan ser escuchados.
- Feliz Día del Periodista a quienes hacen de la información un servicio para la sociedad.
- Detrás de cada noticia hay esfuerzo, investigación y compromiso. ¡Feliz Día del Periodista!
- Que la pasión por contar historias y el compromiso con la verdad sigan guiando tu camino. ¡Feliz Día del Periodista!
- Un saludo especial a quienes cada día salen en busca de historias que merecen ser contadas.
- Informar con rigor, preguntar con valentía y comunicar con responsabilidad: así se ejerce el periodismo.
- A todos los periodistas del Perú, gracias por su dedicación y compromiso con la información.
- Que cada historia contada contribuya a entender mejor nuestra sociedad. ¡Feliz Día del Periodista!
- Celebramos a quienes hacen de la investigación y la información parte esencial de su vocación.
- Feliz Día del Periodista a quienes convierten preguntas en historias y hechos en información.
- El periodismo cambia con el tiempo, pero mantiene su compromiso de informar a la sociedad.
- Un reconocimiento a quienes trabajan cada día para llevar información oportuna y responsable.
- Que la ética y el compromiso sean siempre la brújula de quienes ejercen el periodismo.
- Hoy celebramos la labor de quienes cuentan lo que ocurre y ayudan a comprender lo que vivimos.
- A todos los profesionales de la prensa peruana, un saludo y reconocimiento en su día.
- Feliz Día del Periodista. Que nunca se pierda la curiosidad por investigar ni el compromiso con informar.
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.
PRECIOS/ 21.90
La Bistecca
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales
PRECIOS/ 85.90
Farenet
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.
PRECIOS/ 84.90