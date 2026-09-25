¿Dónde me toca votar en las Elecciones Municipales 2026? LINK de la ONPE para conocer tu local de sufragio

¿Ya sabes dónde te corresponde votar en las Elecciones Regionales y Municipales 2026? La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha habilitado una plataforma oficial para que los electores puedan consultar la información relacionada con su local de sufragio para la próxima jornada electoral, programada para el domingo 4 de octubre de 2026. Consulta aquí: consultaelectoral.onpe.gob.pe

¿Dónde voto en las Elecciones Regionales y Municipales 2026?

Este domingo 4 de octubre, los peruanos y peruanas nuevamente asistirán a las urnas de votación para elegir a los próximos representantes de los gobiernos regionales y municipalidades durante el periodo 2027-2030. Para evitar contratiempos y acudir con anticipación el día de los comicios, conoce dónde votar siguiendo estos pasos:

Entra al enlace oficial: consultaelectoral.onpe.gob.pe

Digita tu número de Documento Nacional de Identidad (DNI)

El sistema te mostrará en segundos el nombre y dirección exacta de tu local de votación.

Para conocer tu local de votación en las Elecciones 2026, la ONPE habilitó su plataforma oficial de consulta.

¿A qué hora inician las Elecciones Regionales y Municipales 2026?

Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 se realizarán el domingo 4 de octubre, y la jornada de votación comenzará a las 7:00 a. m. Desde ese momento, los ciudadanos podrán acudir a sus respectivos locales para ejercer su derecho al voto. La ONPE señala que las mesas serán instaladas desde las 6:00 a. m. con el objetivo de garantizar el inicio oportuno de la jornada.

El proceso electoral se desarrollará hasta las 5:00 p. m., horario previsto para el cierre de la jornada. Por ello, los electores deben procurar acudir con anticipación y tener identificado previamente su local de votación para evitar inconvenientes el día de los comicios a nivel nacional.

¿Puedo votar con DNI vencido?

Si tienes el DNI vencido y te corresponde votar en las Elecciones Regionales y Municipales 2026, sí podrás participar en los comicios. El Reniec prorrogó excepcionalmente la vigencia de los documentos vencidos o próximos a vencer hasta el domingo 4 de octubre de 2026, fecha de las elecciones.

La medida permite sufragar con el DNI azul, amarillo o electrónico, incluso si el documento se encuentra vencido. Esta disposición es válida únicamente para ejercer el voto durante estas elecciones, por lo que el DNI deberá renovarse si se necesita realizar otros trámites fuera del ámbito electoral.