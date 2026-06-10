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Elecciones Regionales y Municipales 2026: ¿cuándo será la votación y qué autoridades elegiremos?

La ciudadanía peruana volverá a las urnas para elegir a las autoridades que dirigirán gobiernos regionales y municipalidades en todo el país. Conoce más detalles.

Angie De La Cruz
Conoce cuándo se realizarán las Elecciones Regionales y Municipales 2026 y qué autoridades se elegirán.
Conoce cuándo se realizarán las Elecciones Regionales y Municipales 2026 y qué autoridades se elegirán. | Imagen: JNE
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Tras la realización de las Elecciones Generales 2026, los peruanos volverán a las urnas para participar en un nuevo proceso democrático. Se trata de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, una jornada clave en la que la ciudadanía elegirá a las autoridades encargadas de dirigir gobiernos regionales y municipalidades durante los próximos años.

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¿Cuándo se realizarán las Elecciones Regionales y Municipales 2026?

De acuerdo con el cronograma electoral establecido, los comicios se llevarán a cabo el domingo 4 de octubre de 2026 en todo el territorio nacional. En esta fecha, millones de ciudadanos acudirán a sus centros de votación para definir quiénes asumirán la gestión de sus respectivas regiones, provincias y distritos.

¿Qué autoridades elegiremos este 4 de octubre?

Durante esta jornada electoral se elegirá a los gobernadores y vicegobernadores regionales, así como a los consejeros regionales que integrarán los consejos de cada jurisdicción. Estas autoridades serán responsables de impulsar proyectos, administrar recursos públicos y promover el desarrollo de sus regiones.

Asimismo, los electores votarán por los alcaldes provinciales y distritales, además de los regidores que conformarán los concejos municipales. Su función será gestionar los servicios públicos locales, ejecutar obras de infraestructura y atender las principales necesidades de la población.

elecciones

Este domingo 4 de octubre se elegirán autoridades regionales y municipales.

¿Cuál es la importancia de las Elecciones Regionales y Municipales 2026?

Las Elecciones Regionales y Municipales representan una oportunidad para que la ciudadanía participe activamente en la construcción del futuro de sus comunidades. Por ello, los organismos electorales vienen desarrollando acciones de información y capacitación para garantizar un proceso transparente y ordenado.

Por otro lado, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) aprobó el padrón electoral definitivo que se utilizará en las Elecciones Regionales y Municipales 2026. La medida representa un paso clave dentro de la organización del proceso, que permitirá elegir a nuevas autoridades regionales y municipales.

Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

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