¿Qué pasa si me enfermo y no puedo votar en las Elecciones 2026? Esto es lo que debes hacer

Si fuiste elegido como miembro de mesa para participar en las Elecciones Generales 2026, pero, por esas cosas de la vida, te enfermas o sufres una emergencia médica, hay procedimientos que debes seguir para que las autoridades no te impongan una multa.

Qué hago si me enfermo y no puedo votar ni ser miembro de mesa en las Elecciones 2026

Si por temas de salud no puedes participar en los comicios para elegir presidente, vicepresidente, diputados, senadores y parlamentarios andinos, entonces cuentas con cinco días calendario antes de las elecciones para tramitar una justificación ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Para ello, debes cumplir con los siguientes requisitos:

Rellenar el Formulario P2 para redactar tu excusa o justificación.

Contar con un certificado emitido por el área de salud. Si no cuentas con esta, por un médico de tu localidad.

Si haces el trámite presencial en nombre de un tercero, lleva una carta poder simple que te autorice a ello.

Con todo esto en tu poder, ahora debes ingresar a este ENLACE donde harás el trámite 100 por ciento.

La ONPE ya designó a los miembros de mesa y ya se conocen los locales de votación.

Cuánto debo pagar y a quiénes presento la documentación

Hecho esto, ahora debes pagar un monto de S/15,80 en el Banco de la Nación o vía pagalo.pe con el código 03837 por el trámite. Debes conservar en tu poder, ya que deberás presentarlo en la Oficina Descentralizada de Procesos Electores u ODPE donde saliste sorteado.

Asimismo, puedes presentarlo en la Mesa de Partes Virtual Externa dando clic a este link oficial y 100% seguro.

Ten en cuenta lo siguiente: si el personal que te atienda realiza observaciones a los documentos presentados, entonces cuentas con dos días hábiles para corregir los documentos observados.