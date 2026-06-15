Alianza Lima no utilizará el Estadio Alejandro Villanueva para su próximo partido de local

Tras haber salido campeón del Torneo Apertura, Alianza Lima se alista para lo que será el inicio del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. En medio de ello, los blanquiazules sorprendieron al confirmar que su primer equipo no jugará en el Estadio Alejandro Villanueva el próximo partido oficial que le corresponda ser local. Te contamos a qué recinto deportivo se mudará el conjunto blanquiazul.

Como se sabe, antes de que comience el segundo certamen de la temporada, se lleva a cabo la Copa de la Liga Caliente en todo el Perú. Este torneo reúne a clubes de primera y segunda división, con un formato de fase de grupos y luego instancias finales. En esa línea, los de Matute debutaron con un empate 0-0 ante César Vallejo y ahora chocarán con Carlos Mannucci por la fecha 2. Finalmente, el próximo domingo 28 de junio recibirán a Alianza Atlético en el cierre de la primera etapa, cuando sabrán si avanzan de ronda o no.

Precisamente para el partido ante el cuadro de Sullana, Alianza Lima dio una gran sorpresa, ya que no usará el Estadio Alejandro Villanueva para ejercer su localía, sino que se mudará al Estadio Hugo Sotil. Este recinto deportivo normalmente es utilizado por el equipo de la Liga Femenina o el de la Liga 3, pero en esta ocasión será sede del primer equipo para su duelo por el torneo peruano.

Alianza Lima no jugará en Matute.

Eso sí, es importante precisar que, pese a que es el plantel principal el que tiene derecho a participar en la Copa de la Liga, lo cierto es que los blanquiazules no están enviando a sus titulares ni a sus suplentes habituales, sino que aprovechan esta competición para darle rodaje a sus canteranos, que disputarán la tercera división del fútbol peruano. De igual manera, el director técnico no es Pablo Guede, quien se encuentra en Argentina por temas de salud, sino Carlos Fernández.

¿Dónde queda el Estadio Hugo Sotil?

El Estadio Hugo Sotil Yerén está ubicado en el distrito de Villa El Salvador. Este recinto, antes llamado Iván Elías Moreno, donde Deportivo Municipal jugaba de local, cuenta con capacidad para albergar hasta 13.773 espectadores en sus tribunas.