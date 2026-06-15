Alianza presentó sus descargos ante la Comisión Disciplinaria tras denuncia de Universitario

Alianza Lima presentó sus descargos ante la Comisión Disciplinaria de la Liga 1, luego de conocerse la denuncia de Universitario contra Renzo Garcés y Paolo Guerrero por hechos vinculados a la temporada 2025. Cabe recordar que, a raíz de esta acusación del conjunto crema, el organismo abrió un expediente contra ambos futbolistas.

Según informó el periodista José Varela en el programa 'Linkeados', la institución blanquiazul sostiene que los dos casos deberían ser declarados infundados, ya que uno estaría motivado porque las denuncias no se presentaron en el momento correspondiente y el otro porque no se efectuó el pago respectivo.

"Alianza Lima presentó ayer los descargos ante la Comisión de Disciplina de la Liga 1 en respuesta a la denuncia de Universitario de Deportes, la cual solicita sanciones para los futbolistas Renzo Garcés y Paolo Guerrero”.

“En Alianza Lima consideran que ambos casos deberían de ser declarados infundados por la Comisión de Disciplina por dos razones: 1) Fondo: presentaron las denuncias en contra del principio de inmediatez 2) Forma: el pago de la tasa por la denuncia no se realizó correctamente".