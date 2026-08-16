- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Universitario vs FC Cajamarca
- Cienciano vs Garcilaso
- Sporting Cristal vs S. Huancayo
- Real Madrid vs Schalke
- Perú vs Venezuela
Partidos de hoy, lunes 17 de agosto EN VIVO: quiénes juegan, horarios y dónde ver fútbol por TV
Revisa la programación de los partidos de hoy, lunes 17 de agosto, en los que destacan compromisos de LaLiga de España, Liga Profesional Argentina, entre otros.
Inicia una nueva semana llena de fútbol con partidos para disfrutar desde casa. Conoce la programación de los cotejos de hoy, lunes 17 de agosto, en los que se verán encuentros de LaLiga de España, Portugal, entre otros a nivel internacional. En el ámbito local, hay duelos de la Liga 2 para los que gustan de este certamen. Entérate de los horarios y canales de cada choque.
Partidos de hoy por la Liga 2 Perú
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Pirata FC vs Unión Comercio
|11.00 am.
|Bicolor+
|Santos vs Alianza Universidad
|3.00 pm.
|Bicolor+
Partido de hoy por LaLiga de España
|PARTIDO
|HORARIO
|CANAL
|Deportivo La Coruña vs Elche
|2.00 pm.
|DSports, DGO
Partidos de hoy por la Liga de Portugal
|PARTIDO
|HORARIO
|CANAL
|Casa Pia vs Benfica
|2.15 pm.
|DSports, DGO
Partidos de hoy por la Copa del Rey de Arabia Saudita
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Al Anwar vs Al Ahli
|11.00 am.
|Thmanyah
|Al Taee vs Al Qadsiah
|11.15 am
|Thmanyah
|Al Zufi vs Al Riyadh
|11.15 am.
|Thmanyah
|Al Adalah vs Al Fayha
|1.00 pm.
|Thmanyah
|Al Raed vs Al Hilal
|1.00 pm.
|Thmanyah
Partidos de hoy por la Liga Profesional de Argentina
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Estudiantes Rio Cuarto vs Atlético Tucumán
|12.45 pm.
|Disney+, Fanatiz
|Lanús vs Independiente
|3.00 pm.
|Fanatiz, TNT Sports
|Vélez vs Defensa y Justicia
|5.15 pm.
|Fanatiz, TNT Sports
|Gimnasia Mendoza vs Talleres
|7.30 pm.
|Disney+, Fanatiz
Partido de hoy por Brasileirao
|PARTIDO
|HORARIO
|CANAL
|Internacional vs Remo
|6.00 pm.
|Fanatiz, SporTV, Premiere
Partido de hoy por Liga Chilena
|PARTIDO
|HORARIO
|CANAL
|Palestino vs Huachipato
|7.30 pm.
|Max Chile, TNT Sports Premium
Partido de hoy por Liga Pro Ecuador
|PARTIDO
|HORARIO
|CANAL
|Macará vs Universidad Católica
|7.00 pm.
|Zapping
¡Vamos al Circo!
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
GRAN CIRCO DE UCRANIA
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 16 de Agosto en el Jockey Club-Surco
PRECIOS/ 19.80
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MISTICO CONDOR
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21
PRECIOS/ 33.00