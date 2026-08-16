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Partidos de hoy, lunes 17 de agosto EN VIVO: quiénes juegan, horarios y dónde ver fútbol por TV

Revisa la programación de los partidos de hoy, lunes 17 de agosto, en los que destacan compromisos de LaLiga de España, Liga Profesional Argentina, entre otros.

Diego Medina
Partidos de hoy, lunes 17 de agosto, para ver ONLINE GRATIS.
Partidos de hoy, lunes 17 de agosto, para ver ONLINE GRATIS. | Foto: Composición LÍBERO.
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Inicia una nueva semana llena de fútbol con partidos para disfrutar desde casa. Conoce la programación de los cotejos de hoy, lunes 17 de agosto, en los que se verán encuentros de LaLiga de España, Portugal, entre otros a nivel internacional. En el ámbito local, hay duelos de la Liga 2 para los que gustan de este certamen. Entérate de los horarios y canales de cada choque.

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Partidos de hoy por la Liga 2 Perú

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Pirata FC vs Unión Comercio11.00 am.Bicolor+
Santos vs Alianza Universidad3.00 pm.Bicolor+

Partido de hoy por LaLiga de España

PARTIDOHORARIOCANAL
Deportivo La Coruña vs Elche2.00 pm.DSports, DGO

Partidos de hoy por la Liga de Portugal

PARTIDOHORARIOCANAL
Casa Pia vs Benfica2.15 pm.DSports, DGO

Partidos de hoy por la Copa del Rey de Arabia Saudita

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Al Anwar vs Al Ahli11.00 am.Thmanyah
Al Taee vs Al Qadsiah11.15 amThmanyah
Al Zufi vs Al Riyadh11.15 am.Thmanyah
Al Adalah vs Al Fayha1.00 pm.Thmanyah
Al Raed vs Al Hilal1.00 pm.Thmanyah

Partidos de hoy por la Liga Profesional de Argentina

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Estudiantes Rio Cuarto vs Atlético Tucumán12.45 pm.Disney+, Fanatiz
Lanús vs Independiente3.00 pm.Fanatiz, TNT Sports
Vélez vs Defensa y Justicia5.15 pm.Fanatiz, TNT Sports
Gimnasia Mendoza vs Talleres7.30 pm.Disney+, Fanatiz

Partido de hoy por Brasileirao

PARTIDOHORARIOCANAL
Internacional vs Remo6.00 pm.Fanatiz, SporTV, Premiere

Partido de hoy por Liga Chilena

PARTIDOHORARIOCANAL
Palestino vs Huachipato7.30 pm.Max Chile, TNT Sports Premium

Partido de hoy por Liga Pro Ecuador

PARTIDOHORARIOCANAL
Macará vs Universidad Católica7.00 pm.Zapping
Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

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