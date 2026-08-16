Partidos de hoy, lunes 17 de agosto EN VIVO: quiénes juegan, horarios y dónde ver fútbol por TV

Inicia una nueva semana llena de fútbol con partidos para disfrutar desde casa. Conoce la programación de los cotejos de hoy, lunes 17 de agosto, en los que se verán encuentros de LaLiga de España, Portugal, entre otros a nivel internacional. En el ámbito local, hay duelos de la Liga 2 para los que gustan de este certamen. Entérate de los horarios y canales de cada choque.

Partidos de hoy por la Liga 2 Perú

PARTIDOS HORARIOS CANALES Pirata FC vs Unión Comercio 11.00 am. Bicolor+ Santos vs Alianza Universidad 3.00 pm. Bicolor+

Partido de hoy por LaLiga de España

PARTIDO HORARIO CANAL Deportivo La Coruña vs Elche 2.00 pm. DSports, DGO

Partidos de hoy por la Liga de Portugal

PARTIDO HORARIO CANAL Casa Pia vs Benfica 2.15 pm. DSports, DGO

Partidos de hoy por la Copa del Rey de Arabia Saudita

PARTIDOS HORARIOS CANALES Al Anwar vs Al Ahli 11.00 am. Thmanyah Al Taee vs Al Qadsiah 11.15 am Thmanyah Al Zufi vs Al Riyadh 11.15 am. Thmanyah Al Adalah vs Al Fayha 1.00 pm. Thmanyah Al Raed vs Al Hilal 1.00 pm. Thmanyah

Partidos de hoy por la Liga Profesional de Argentina

PARTIDOS HORARIOS CANALES Estudiantes Rio Cuarto vs Atlético Tucumán 12.45 pm. Disney+, Fanatiz Lanús vs Independiente 3.00 pm. Fanatiz, TNT Sports Vélez vs Defensa y Justicia 5.15 pm. Fanatiz, TNT Sports Gimnasia Mendoza vs Talleres 7.30 pm. Disney+, Fanatiz

Partido de hoy por Brasileirao

PARTIDO HORARIO CANAL Internacional vs Remo 6.00 pm. Fanatiz, SporTV, Premiere

Partido de hoy por Liga Chilena

PARTIDO HORARIO CANAL Palestino vs Huachipato 7.30 pm. Max Chile, TNT Sports Premium

Partido de hoy por Liga Pro Ecuador