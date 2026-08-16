Michael Hoyos dio tajantes palabras de Hernán Barcos tras doblete con Cristal: "Somos diferentes"

Sporting Cristal logró una contundente victoria por 4-1 sobre Sport Huancayo, en el duelo correspondiente a la fecha cinco del Torneo Clausura de la Liga 1. El encuentro tuvo como gran protagonista a Michel Hoyos, reciente refuerzo celeste para este certamen, quien marcó un doblete y no ocultó su satisfacción tras la goleada. Además, resaltó la importancia de sumar los tres puntos para continuar en la lucha por los primeros puestos.

El atacante argentino aseguró que aguardó su oportunidad y supo aprovecharla para marcar dos goles y aportar a una jornada positiva para el conjunto celeste. “Estoy feliz por el partido que hicimos. Esperé la oportunidad y el momento. Esta victoria nos permite estar arriba y seguir peleando”, fueron sus primeras declaraciones para L1 Max.

Esto no fue todo, pues Hoyos también resaltó el sistema colectivo del equipo dirigido por Roberto Mosquera. “Somos un equipo que juega bien al fútbol. Por momentos no encontramos espacios, pero creo que hicimos bien las cosas. Lo buscamos desde el arranque y eso hizo que encontráramos el gol rápidamente y manejáramos el partido”, sostuvo.

Michael Hoyos hizo doblete con la camiseta de Sporting Cristal.

Michael Hoyos dio tajantes palabras de Hernán Barcos

Finalmente, el delantero no dudó en elogiar la sociedad que viene realizando con Hernán Barcos, pues consideró que ambos pueden complementarse dentro del terreno de juego pues son jugadores de diferentes características.“Somos dos delanteros que nos buscamos constantemente. Somos diferentes, pero iguales a la vez. Podemos jugar juntos. Hoy fue una linda muestra, lo hicimos de gran forma y quiero felicitar a todo el grupo”, sentenció.

¿Cómo le va a Sporting Cristal en el Torneo Clausura?

Los celestes, con esta victoria, se colocan segundos en el Torneo Clausura, hasta la publicación de esta nota, solo por debajo de Alianza Lima. Cristal ahora deberá pensar en su próximo partido, que será de visitante ante Alianza Atlético.