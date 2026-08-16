0
ANTESALA
Universitario vs FC Cajamarca por el Clausura
EN DIRECTO
Tabla Acumulada de la Liga 1

Michael Hoyos dio tajantes palabras de Hernán Barcos tras doblete con Cristal: "Somos diferentes"

Luego de la victoria de Sporting Cristal por la fecha 5 del Torneo Clausura, el delantero argentino se pronunció sobre su doblete y sobre la competencia con Barcos.

Antonio Vidal
Michael Hoyos dio tajantes palabras de Hernán Barcos tras doblete con Cristal. Foto: composición Líbero/Liga 1
Michael Hoyos dio tajantes palabras de Hernán Barcos tras doblete con Cristal. Foto: composición Líbero/Liga 1
COMPARTIR

Sporting Cristal logró una contundente victoria por 4-1 sobre Sport Huancayo, en el duelo correspondiente a la fecha cinco del Torneo Clausura de la Liga 1. El encuentro tuvo como gran protagonista a Michel Hoyos, reciente refuerzo celeste para este certamen, quien marcó un doblete y no ocultó su satisfacción tras la goleada. Además, resaltó la importancia de sumar los tres puntos para continuar en la lucha por los primeros puestos.

Michael Hoyos marcó un doblete en el 3-1 de Sporting Cristal sobre Sport Huancayo.

PUEDES VER: ¡Doblete de Michael Hoyos! El Argentino puso el 3-1 de Sporting Cristal sobre Sport Huancayo

El atacante argentino aseguró que aguardó su oportunidad y supo aprovecharla para marcar dos goles y aportar a una jornada positiva para el conjunto celeste. “Estoy feliz por el partido que hicimos. Esperé la oportunidad y el momento. Esta victoria nos permite estar arriba y seguir peleando”, fueron sus primeras declaraciones para L1 Max.

Esto no fue todo, pues Hoyos también resaltó el sistema colectivo del equipo dirigido por Roberto Mosquera. “Somos un equipo que juega bien al fútbol. Por momentos no encontramos espacios, pero creo que hicimos bien las cosas. Lo buscamos desde el arranque y eso hizo que encontráramos el gol rápidamente y manejáramos el partido”, sostuvo.

Liga 1

Michael Hoyos hizo doblete con la camiseta de Sporting Cristal.

Michael Hoyos dio tajantes palabras de Hernán Barcos

Finalmente, el delantero no dudó en elogiar la sociedad que viene realizando con Hernán Barcos, pues consideró que ambos pueden complementarse dentro del terreno de juego pues son jugadores de diferentes características.“Somos dos delanteros que nos buscamos constantemente. Somos diferentes, pero iguales a la vez. Podemos jugar juntos. Hoy fue una linda muestra, lo hicimos de gran forma y quiero felicitar a todo el grupo”, sentenció.

¿Cómo le va a Sporting Cristal en el Torneo Clausura?

Los celestes, con esta victoria, se colocan segundos en el Torneo Clausura, hasta la publicación de esta nota, solo por debajo de Alianza Lima. Cristal ahora deberá pensar en su próximo partido, que será de visitante ante Alianza Atlético.

Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Tabla acumulada de la Liga 1: así marchan las posiciones tras la fecha 5 del Torneo Clausura

  2. Universitario vs. FC Cajamarca: la potente alineación de Héctor Cúper para ganar de visita

  3. Universitario vs. FC Cajamarca EN VIVO: cuándo juegan, hora, canal y pronóstico

¡Vamos al Circo!

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 16 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 19.80
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 33.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano