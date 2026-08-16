¡Doblete de Michael Hoyos! El Argentino puso el 3-1 de Sporting Cristal sobre Sport Huancayo

Sporting Cristal viene ganando con notoria superioridad a Sport Huancayo y una de las principales figuras del partido es Michael Hoyos. El delantero argentino marcó un doblete para la victoria de los cerveceros en el Estadio Alberto Gallardo, por la quinta fecha del Torneo Clausura 2026.

Michael Hoyos marcó un doblete para la victoria de Sporting Cristal

El primer gol del delantero argentino se dio apenas a los 10 minutos de juego, tras un tiro de esquina a favor de Sporting Cristal. Santiago González mandó un buen centro que fue aprovechado por Hoyos, quien mandó un potente cabezazo imposible de atajar para el portero Ángel Zamudio.

En el segundo tiempo se repitió la misma fórmula: centro de Sporting Cristal, esta vez de Yoshimar Yotún, y Michael Hoyos, nuevamente de cabeza, mandó al balón al fondo de la portería huancaína para concretar el 3-1 a los 7 minutos y desatar la euforia en las tribunas del Estadio Alberto Gallardo.

Tras concretar una gran actuación, Hoyos fue reemplazado a los 81 minutos por Irven Ávila. El artillero de 35 años fue despedido entre aplausos por la hinchada celeste, que reconoció su gran aporte en la victoria de este fin de semana. Cabe precisar que la goleada cervecera cerró con broche de oro gracias a Lutiger, quien puso el 4-1 definitivo a los 80 minutos.

Hernán Barcos volvió a marcar con Sporting Cristal

Cabe precisar que Hernán Barcos también aportó con su cuota goleadora en la victoria de Sporting Cristal. El ‘Pirata’ marcó de cabeza a los 24 minutos al mismo estilo que el primer gol de Hoyos: centro de Santi González desde el córner y gol de cabeza por parte del experimentado delantero argentino, quien marcó su segundo gol con camiseta celeste en el Torneo Clausura y el tercero en su cuenta personal. Anteriormente, el exjugador de Alianza Lima se estrenó en las redes en la Copa de la Liga Caliente, frente a Bentín Tacna Heroica.