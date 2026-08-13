Agustín Álvarez reveló por qué no firmó por Alianza Lima y sí por Cristal: "Diferente..."

Agustín Álvarez Wallace ya tuvo su primer contacto oficial con la prensa como nuevo futbolista de Sporting Cristal. El mediocampista uruguayo se mostró ilusionado con esta nueva etapa y dejó claro que su principal objetivo será ayudar al conjunto rimense a pelear por el Torneo Clausura 2026.

Agustín Álvarez Wallace reveló por qué no fichó por Alianza Lima y sí firmó por Sporting Cristal

Durante su presentación, Álvarez Wallace también contó que antes de aceptar la propuesta celeste tuvo un acercamiento con Alianza Lima. Según explicó, existió una posibilidad concreta de jugar en el fútbol peruano con el cuadro blanquiazul, aunque finalmente las negociaciones no llegaron a buen puerto debido a “temas externos”.

El jugador recordó cómo tomó la decisión cuando apareció la alternativa de Sporting Cristal. “Había tenido antes la posibilidad de venir al Perú, pero no se pudo concretar y cuando me mencionaron a Sporting Cristal, que mi salida era diferente, no lo dudé”, manifestó Álvarez Wallace. Asimismo, aseguró que está dispuesto a cumplir la función que le encomiende el comando técnico y aportar al objetivo colectivo.

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Finalmente, el Agustín Álvarez Wallace reveló que comenzó a investigar sobre Sporting Cristal apenas conoció el interés del club. Aunque no tenía referencias directas de personas dentro de la institución, destacó lo que encontró durante sus primeros días y resaltó la organización del equipo. Ahora, buscará adaptarse rápidamente a sus nuevos compañeros y responder a la exigencia de vestir una de las camisetas más importantes del fútbol peruano.

Agustín Álvarez Wallace es nuevo jugador de Sporting Cristal

Álvarez Wallace se ha convertido en nuevo refuerzo de Cristal hasta diciembre de 2026, en condición de préstamo procedente de Montevideo City Torque. El pivote llega al conjunto rimense con la meta de conquistar la Liga 1 en 2026.