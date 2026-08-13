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ALERTA por hurto en un Walmart de Victor: mujer de Canandaigua enfrenta GRAVES CONSECUENCIAS
Molly Melito, de 30 años, fue arrestada por presuntamente robar más de US$1,000 en productos de un Walmart en Victor. El caso derivó en un delito grave.
Una mujer de Canandaigua, Nueva York, fue arrestada el miércoles por un presunto robo ocurrido en un Walmart de Victor en septiembre de 2025. La acusada enfrenta un cargo grave tras ser señalada por sustraer mercancía valorada en más de US$1,000.
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Mujer de Canandaigua enfrenta cargos por robo en un Walmart de Victor
Molly Melito, de 30 años, enfrenta un cargo por robo en tercer grado tras un incidente ocurrido el 21 de septiembre de 2025 en un Walmart de Victor, Estados Unidos. Según las autoridades, habría sustraído mercancía valorizada en US$1,037.58, pese a tener prohibido ingresar a cualquier establecimiento de la cadena. El caso fue reportado por Finger Lakes Daily News.
Mujer de Canandaigua fue arrestada por un delito grave tras un presunto hurto en un Walmart.
Melito permanece bajo custodia a la espera de la audiencia correspondiente. El cargo presentado en su contra constituye una acusación, no una condena.
Según el principio de presunción de inocencia, la mujer es considerada inocente hasta que se demuestre su culpabilidad ante la justicia. El reporte policial también señala que este tipo de información se elimina automáticamente del sitio web después de 90 días.
¿Qué ocurrió en el Walmart de Victor?
Según el reporte policial, el caso se relaciona con un presunto hurto de mercancía ocurrido el año pasado. Tras la investigación, las autoridades identificaron a Melito como la persona vinculada con el incidente. La mujer fue trasladada a la cárcel del condado de Ontario, ubicada en Hopewell, mientras esperaba su comparecencia ante el Tribunal Centralizado de Comparecencias.
El caso vuelve a poner la atención sobre los delitos de robo y hurto en tiendas de Estados Unidos, especialmente cuando existen restricciones previas de ingreso a determinados establecimientos.
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