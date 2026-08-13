Álex Valera 'no tuvo piedad' con Jorge Gutiérrez durante su primer entrenamiento en Universitario

¡Sorpresa! Jorge Abdiel Gutiérrez es el flamante fichaje de Universitario de Deportes para el Torneo Clausura de la Liga 1 2026, pero faltan algunos detalles para que pueda debutar en el cuadro comandado por Héctor Cúper. En medio de todo ello, imágenes filtradas mostraron a Álex Valera ir con todo y ‘sin piedad’ hacia el defensor de la selección panameña.

Resulta que, pese a que todavía no tiene el carnet de cancha, el lateral extranjero ya comenzó a trabajar junto a sus compañeros. Por ello, durante su primer entrenamiento con el primer plantel de los merengues fue recibido de forma particular, con un gesto que tuvo al popular ‘Rifle’ como protagonista. Sucede que le hicieron un ‘callejón’ al refuerzo crema.

Precisamente en ese momento, las cámaras captaron a Álex Valera fue con todo hacia Jorge Abdiel Gutiérrez, aunque todo se trató de parte del juego y no fue una agresión real. Todo apunta a que el ambiente dentro de Universitario de Deportes es el mejor y el plantel va quedando listo para su próximo partido en el Torneo Clausura 2026, ante FC Cajamarca.

Así fue recibido Gutiérrez.

¿Jorge Abdiel Gutiérrez debutará en Universitario?

Vale precisar que todavía no se sabe si el panameño jugará este fin de semana en Cajamarca, ya que el transfer del lateral llegó, pero aún no ha recibido su carnet de cancha. En caso no se solucione antes del domingo, no podrá jugar y deberá esperar una semana más para estrenarse. Todo se definirá en los próximos días.

¿Cuál es el valor de Jorge Gutiérrez?

Actualmente, Jorge Gutiérrez tiene un valor de 800 mil euros en el mercado de transferencias y es el precio más elevado que ha obtenido en toda su carrera profesional. Si sigue destacando, probablemente esta cotización vuelva a elevarse en la recta final de la temporada.