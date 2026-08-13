Andrés Mendoza fulminó a Piero Quispe por su regreso a Universitario: "No tuvo talento"

Andrés Mendoza volvió al centro de la polémica luego de hablar de lo que es el regreso de Piero Quispe a Universitario para el Torneo Clausura de la Liga 1. El exjugador cuestionó que el volante volviera al país tras su paso por Pumas UNAM y Sydney FC y fue tajante al señalar que no volverá a tener una oportunidad para salir del país.

En un primer momento, el 'Cóndor' dio a conocer que no llegó a ver jugar a Quispe en Australia, pero si alcanzó a visualizar algunos de sus encuentros cuando se encontraba en México, por lo que quiere ver con qué nivel llegó a la 'U'.

Andrés Mendoza fulminó a Piero Quispe por regresar a Universitario

El exjugador empezó cuestionando el nivel con el que el volante ha llegado a Ate. "Creen que va a ser el que se fue, el que estaba antes y la rompió. Yo no lo he visto a Quispe en Australia, en México solo he visto algunos partidos y nada más. No sé cómo va a llegar acá en la 'U', hay que verlo", fueron las primeras palabras durante la emisión del programa Tinbet.

Asimismo, el exdelantero de la Selección Peruana señaló que incluso un arquero en México llegó a afirmar que el volante nacional había sido el peor fichaje en la historia de Pumas UNAM. "Hubo un arquero que tapaba en Santos Laguna que el peor fichaje de Pumas UNAM fue Piero Quispe, y lo dijo antes que jugara, pero ya está", complementó el ex Brujas.

Mendoza también explicó el motivo por el cual Quispe no volverá a tener oportunidad en el extranjero con tan solo 24 años. "¿Por qué Quispe vuelve al fútbol peruano? Me dices que no tuvo talento para estar en Europa, solo tiene talento para estar acá. ¿Me estás diciendo que vuelve acá para salir de nuevo? Estás loco, ya no sale. Al fútbol chileno no sale. ¿Cuántos años tiene de contrato? Tres años. Tiene 24. Escúchame, ese señor se va a quedar en la 'U', ya no sale, te lo digo desde ahorita".

De todos modos, el ahora panelista sostuvo que los únicos destinos a los que podría llegar Piero Quispe serían países exóticos, similares a los que ha visitado Jesús Castillo. "Si se va, se va a ir a lugares así como se ha ido Jesús Castillo. Ya volvió acá y se queda acá, ya no sale. Quispe no tiene nivel para ir a jugar afuera", finalizó.

Trayectoria de Piero Quispe

Héctor Chumpitaz

Universitario Juvenil

Universitario Sub-20

Universitario II

Universitario

Pumas UNAM

Sydney FC

Pumas UNAM

Universitario

¿Cuándo juega Universitario por el Torneo Clausura?

Por la quinta jornada del Torneo Clausura de la Liga 1, FC Cajamarca recibirá a Universitario este domingo 16 de agosto a las 3.30 p. m.