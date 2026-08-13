Luis Urruti dio fuerte comentario tras su gol anulado ante Alianza Lima: "Ellos saben hacer su deber"

Luis Urruti se pronunció con respecto a lo sucedido el pasado sábado 8, cuando se enfrentaron Sport Boys y Alianza Lima por lo que fue la fecha 4 del Torneo Clausura de la Liga 1. El atacante no dudó en señalar que no entiende el motivo por el cual se le anuló su gol, que podría haber sido el 2-1 en el encuentro. Cabe recordar que el gol se invalidó por una mano previa del propio jugador antes de sacar el centro que terminó en la anotación.

Luis Urruti dio fuerte comentario tras su gol anulado ante Alianza Lima

En esa declaración, el uruguayo señaló que no comprende por qué consideraron que tocó el balón, ya que, según explicó, el contacto no fue intencional y únicamente intentaba levantarse para continuar con la jugada. Por ello, cuestionó cómo se están aplicando las reglas de juego en la actualidad.

"Se ha hablado mucho, la verdad no entiendo por qué. ¿Cómo hago para pararme en ese caso? No fue que yo toque la pelota, yo lo único que hice fue apoyarme para levantarme. No sé cómo son las reglas hoy en día", fue su primera explicación para TV Perú Deportes.

No obstante, el jugador reconoció que este tema ya pasó y que los árbitros del VAR tendrán sus razones para haber tomado está decisión. "A mi parecer no me pareció mano pero ya pasó, ellos saben hacer su deber, no es el mío. Pero bueno, como te digo, es una lástima porque pudimos llevarnos los tres puntos y eso es lo que queríamos", finalizó.

¿Cuándo vuelve a jugar Sport Boys por el Torneo Clausura?

Boys tendrá la oportunidad de sumar de a tres este domingo 6 cuando se enfrente a CD Moquegua por lo que será el encuentro por la fecha 5 del Clausura. Cabe señalar que los rosados saldrán al terreno de juego sin una de sus piezas fundamentales, Luciano Nequecaur, que dejó el club chalaco.