¡Ni Matute, ni el Nacional! Cristal cerca de concretar estadio para enfrentar a Alianza Lima

Uno de los partidos más esperados del Torneo Clausura 2026 es el que protagonizarán Sporting Cristal y Alianza Lima. Los celestes serán locales ante los blanquiazules y esperan la presencia de su hinchada para duelo trascendental. Sin embargo, ahora se ha conocido que se gestiona un recinto deportivo para este clásico que paralizará a millones de hinchas.

Sporting Cristal cerca de concretar estadio para recibir a Alianza Lima

En las últimas horas, se conoció que el Estadio Nacional presenta complicaciones para recibir a los equipos de Sporting Cristal y Alianza Lima con miras a la fecha 14 del Torneo Clausura 2026. Todo apunta a que será a fines de octubre, por lo que el coloso José Díaz tiene agendado eventos extradeportivos que deben cumplirse.

Ante la inoperatividad de recibir a ambos planteles con un campo en óptimas condiciones, el periodista Kevin Pacheco reveló que se están avanzando las gestiones para que el clásico de Sporting Cristal vs Alianza Lima se juegue en el Estadio Alberto Gallardo. Dado el antecedente que se vio en el Apertura ante Universitario, ahora los celestes esperan cumplir las expectativas con su campo habitual para recibir a los íntimos.

"Es probable, tendrán que sacar los permisos, que el Cristal vs Alianza se juegue en el Gallardo. No en el Nacional porque se da entre las fechas del 29 y 30 de octubre y toca Hombres G en el Estadio Nacional. Y el 31 habrá un festival de Halloween en el Nacional. Lo más probable es que el Cristal vs Alianza, y lo decimos con tiempo, se juegue en el Gallardo. De hecho, Cristal y la U jugaron en el Gallardo.", informó el periodista Kevin Pacheco.

Sporting Cristal y Alianza Lima igualaron 1-1 en Matute por el Torneo Apertura 2026.

A falta de oficialización, se espera que la Liga 1 anuncie no solo el horario y fecha específica del partido entre Sporting Cristal y Alianza Lima por el Torneo Clausura 2026, sino también del recinto deportivo para conocimiento de los hinchas rimenses.