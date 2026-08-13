0
ANTESALA
Cienciano vs Botafogo por octavos de Copa Sudamericana

¡Ni Matute, ni el Nacional! Cristal cerca de concretar estadio para enfrentar a Alianza Lima

Con miras a uno de los próximos partidos del Torneo Clausura 2026, como es el Sporting Cristal vs Alianza Lima, se conoció que hay gestiones para definir el estadio.

Diego Medina
Sporting Cristal se alista para un próximo partido ante Alianza Lima.
Sporting Cristal se alista para un próximo partido ante Alianza Lima. | Foto: Difusión
COMPARTIR

Uno de los partidos más esperados del Torneo Clausura 2026 es el que protagonizarán Sporting Cristal y Alianza Lima. Los celestes serán locales ante los blanquiazules y esperan la presencia de su hinchada para duelo trascendental. Sin embargo, ahora se ha conocido que se gestiona un recinto deportivo para este clásico que paralizará a millones de hinchas.

Repasa la programación con los partidos de la fecha 5 del Torneo Clausura

PUEDES VER: Partidos de Liga 1 2026: programación y canales para ver la fecha 5 del Torneo Clausura

Sporting Cristal cerca de concretar estadio para recibir a Alianza Lima

En las últimas horas, se conoció que el Estadio Nacional presenta complicaciones para recibir a los equipos de Sporting Cristal y Alianza Lima con miras a la fecha 14 del Torneo Clausura 2026. Todo apunta a que será a fines de octubre, por lo que el coloso José Díaz tiene agendado eventos extradeportivos que deben cumplirse.

Ante la inoperatividad de recibir a ambos planteles con un campo en óptimas condiciones, el periodista Kevin Pacheco reveló que se están avanzando las gestiones para que el clásico de Sporting Cristal vs Alianza Lima se juegue en el Estadio Alberto Gallardo. Dado el antecedente que se vio en el Apertura ante Universitario, ahora los celestes esperan cumplir las expectativas con su campo habitual para recibir a los íntimos.

"Es probable, tendrán que sacar los permisos, que el Cristal vs Alianza se juegue en el Gallardo. No en el Nacional porque se da entre las fechas del 29 y 30 de octubre y toca Hombres G en el Estadio Nacional. Y el 31 habrá un festival de Halloween en el Nacional. Lo más probable es que el Cristal vs Alianza, y lo decimos con tiempo, se juegue en el Gallardo. De hecho, Cristal y la U jugaron en el Gallardo.", informó el periodista Kevin Pacheco.

Sporting Cristal vs Alianza Lima

Sporting Cristal y Alianza Lima igualaron 1-1 en Matute por el Torneo Apertura 2026.

A falta de oficialización, se espera que la Liga 1 anuncie no solo el horario y fecha específica del partido entre Sporting Cristal y Alianza Lima por el Torneo Clausura 2026, sino también del recinto deportivo para conocimiento de los hinchas rimenses.

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Representante de Jorge Gutiérrez anuncia demanda ante FIFA por el nuevo fichaje de la 'U': "Manipulado"

  2. Universitario rompe su silencio y responde a representante de Jorge Gutiérrez: "Lo veremos en un Tribunal"

¡Vamos al Circo!

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 16 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 19.80
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 33.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano