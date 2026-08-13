ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: hispano reporta un tiroteo al HPD y TERMINA ARRESTADO por ICE, ¿qué sucedió?

Un inmigrante guatemalteco llamó a la Policía de Houston para reportar un tiroteo ocurrido en el estacionamiento de un Home Depot, en Bellaire, y colaboró con los agentes para identificar al presunto atacante. Sin embargo, tras brindar su testimonio, fue detenido por ICE debido a su situación migratoria. El caso genera preocupación entre los inmigrantes en Estados Unidos, mientras organizaciones advierten que situaciones como esta podrían desalentar la denuncia de delitos.

Inmigrante hispano reportó un tiroteo y ayudó a identificar al sospechoso

Según N+ Univision, el incidente ocurrió cerca de las 9:35 a. m. del domingo 9 de agosto, en un Home Depot ubicado en el 10003 de Bellaire Boulevard. Agentes del Departamento de Policía de Houston (HPD) llegaron al establecimiento tras recibir una alerta sobre un hombre armado.

En el lugar, Juan Francisco Monroy Turuy, de 54 años y natural de Guatemala, relató que había presenciado a un sujeto efectuando varios disparos en el estacionamiento. Con esta información, los agentes lograron localizar al presunto atacante en las inmediaciones de Bellaire y Wilcrest.

El detenido fue identificado como David Mendez, quien enfrenta un cargo por posesión ilegal de un arma de fuego como persona condenada. Según la Fiscalía del Condado de Harris, el hombre tenía una condena previa por un delito grave y portaba un arma al momento de su detención. El fiscal del condado, Sean Teare, destacó que el testimonio de Monroy Turuy fue clave para ampliar la investigación y determinar si correspondía presentar otros cargos relacionados con el tiroteo.

¿Por qué ICE arrestó al inmigrante que llamó al Departamento de Policía de Houston?

Luego de que el HPD detuviera al presunto responsable, los agentes regresaron al estacionamiento y encontraron que funcionarios federales habían detenido al propio testigo. N+ Univision informó que ICE identificó al hombre como Juan Francisco Monroy Turuy y señaló que fue arrestado ese mismo 9 de agosto, luego de determinar que se encontraba en Estados Unidos sin autorización migratoria. La agencia también afirmó que tenía una condena por un delito que, según las autoridades, representaba un riesgo para la seguridad pública.

ICE sostuvo que permitió que Monroy Turuy declarara ante el HPD y ayudara a identificar al sospechoso antes de completar su arresto. Actualmente, permanece bajo custodia migratoria en el Centro de Procesamiento de Montgomery, en Conroe. Por su parte, el HPD aseguró que no solicitó la intervención de ICE ni participó en el operativo migratorio.

La versión del fiscal Teare difiere parcialmente. El funcionario afirmó que los policías tuvieron que convencer a ICE para que liberara temporalmente al testigo, a fin de que pudiera realizar la identificación.

Hispanos en Estados Unidos temen denunciar delitos tras detenciones migratorias de testigos

El caso vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la situación de los inmigrantes hispanos que colaboran con las autoridades en Estados Unidos. Teare expresó su preocupación de que las acciones migratorias puedan generar temor entre estas comunidades y desalentar futuras denuncias.

El fiscal indicó que su oficina busca comunicarse con Monroy Turuy y evaluar la posibilidad de respaldar una certificación para una visa U, un beneficio migratorio destinado a determinadas víctimas o testigos que colaboran con investigaciones criminales. "Certificamos más de 100 visas U cada año porque sabemos lo importante que es que las comunidades sientan que estamos aquí para protegerlas", afirmó Teare, según N+ Univision.

ICE aclaró que ser testigo de un delito no impide que una persona sin estatus migratorio sea detenida o removida del país. La agencia también señaló que una persona bajo su custodia puede ser trasladada para declarar ante las autoridades en determinadas circunstancias.

Para Teare, el impacto podría extenderse a otros inmigrantes en Estados Unidos. El fiscal advirtió que, si los miembros de una comunidad creen que llamar a la Policía puede terminar en una detención migratoria, podrían optar por no denunciar delitos.