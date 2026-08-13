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¡ALERTA MÁXIMA! Entró a Walmart, robó un chaleco de la empresa y logró llevarse casi $900 en mercancía antes de ser arrestado
La maniobra del sospechoso sorprendió a las autoridades: tomó un chaleco de Walmart, se hizo pasar por empleado y robó tres Apple Watch antes de ser ubicado.
Un hombre de 42 años fue arrestado en Florida, Estados Unidos, luego de que las autoridades lo señalaran por utilizar un chaleco de empleado de Walmart para hacerse pasar por trabajador y sustraer productos de dos tiendas. Según un reporte de 10 Tampa Bay News, el valor de la mercancía involucrada en el presunto robo asciende a $837.
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Hombre se hizo pasar por empleado de Walmart para robar en dos tiendas
El sospechoso, identificado como Devan Cherry, habría ingresado primero a un Walmart ubicado en Fletcher Avenue, donde tomó un chaleco utilizado por los empleados e intentó llevarse varios Apple Watch. Según las autoridades, salió del establecimiento con la prenda y posteriormente llegó a otro Walmart, esta vez en Nebraska Avenue. Allí habría continuado utilizándola para aparentar que trabajaba en la tienda y habría logrado llevarse tres Apple Watch.
10 Tampa Bay News informó que un video difundido por la Oficina del Sheriff del Condado de Hillsborough muestra al hombre dentro de una de las tiendas mientras llevaba puesto el chaleco. El material fue utilizado como parte de la investigación del presunto robo.
Arresto en Florida permitió recuperar los Apple Watch robados de Walmart
Los detectives del condado de Hillsborough lograron identificar a Cherry y posteriormente lo ubicaron cuando se disponía a subir a su vehículo. Los agentes siguieron el automóvil y realizaron un registro, según la información proporcionada por las autoridades. Durante la intervención, encontraron los Apple Watch presuntamente robados y un arma de fuego. El hombre fue detenido y, de acuerdo con los registros de la Oficina del Sheriff del Condado de Hillsborough, permanece bajo custodia.
Cherry enfrenta cargos que incluyen hurto mayor en tercer grado, posesión ilegal de un arma de fuego y robo con allanamiento de morada. Los registros también señalan cargos adicionales, entre ellos, resistirse a la autoridad con violencia y portar un arma durante la comisión de un delito grave.
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