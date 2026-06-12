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¡Insólito! Comisión Disciplinaria aceptó denuncia de Universitario contra Paolo Guerrero y Renzo Garcés

La Comisión Disciplinaria de la Liga aceptó la denuncia de Universitario contra los jugadores de Alianza Lima por hechos suscitados en la temporada 2025.

Antonio Vidal
Comisión Disciplinaria aceptó denuncia de Universitario contra Guerrero y Garcés. Foto: composición Líbero/IG
Comisión Disciplinaria aceptó denuncia de Universitario contra Guerrero y Garcés. Foto: composición Líbero/IG
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¡Insólito! Se dio a conocer que la Comisión Disciplinaria de la Liga abrió expediente contra Renzo Garcés y Paolo Guerrero tras la denuncia presentada por Universitario, de acuerdo con información proporcionada por el periodista Kevin Pacheco durante el programa 'Fútbol Satélite'.

Esto se debe a casos que ocurrieron durante la temporada 2025, cuando se disputaba el Torneo Clausura de ese año. Esta situación ha generado interrogantes, pues se cuestiona que se investiguen casos de hace buen tiempo desde que ocurrieron.

La Comisión Disciplinaria de la Liga abrió expediente. Primero, aceptó la denuncia de Universitario y abrió expediente a Paolo Guerrero y a Renzo Garcés por dos situaciones del Torneo Clausura 2025. No de este año, sino del Clausura 2025.

En el caso de Garcés, por supuestamente infringir una norma en el partido entre Deportivo Garcilaso de la fecha 8 del Torneo Clausura. Y en el caso de Paolo, por supuestamente tener algún altercado, una especie de reclamo con un aficionado en la semifinal contra Sporting Cristal, a la hora de los penales, el año pasado con Sporting Cristal”.

Entonces, la Comisión Disciplinaria de la Liga ha abierto expediente. Reitero, aceptó primero la denuncia de Universitario, porque no ha actuado de oficio. Universitario presentó una denuncia, una denuncia que fue, me parece, entre marzo, en marzo de este año, y ayer abrió expediente contra Paolo Guerrero y contra Renzo Garcés”, explicó el comunicador.

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Universitario presentó denuncia contra Renzo Garcés

Como se explica, la denuncia de la ‘U’ contra el defensor se da por un ingreso indebido previo al duelo, cuando el elenco blanquiazul se encontraba calentando.

Universitario presento denuncia contra Garcés. Foto: Fútbol Satélite

Universitario presento denuncia contra Garcés. Foto: Fútbol Satélite

Universitario presentó denuncia contra Paolo Guerrero

Por su parte, la denuncia contra Guerrero corresponde a un presunto altercado con un hincha de Alianza Lima.

Universitario presentó denuncia contra Paolo Guerrero. Foto: Fútbol Satélite

Universitario presentó denuncia contra Paolo Guerrero. Foto: Fútbol Satélite


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Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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