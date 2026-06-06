Mr. Peet confiesa que extraña a figura de la Liga 1 en la selección peruana: "Hoy más que nunca"

La selección peruana se encuentra en pleno cambio generacional. Tras el partido ante Haití, surgieron diversos análisis sobre el rendimiento de la Bicolor de cara al futuro, en un proceso en el que se observa y prueba a los jugadores que liderarán el próximo ciclo. Sin embargo, a diferencia de años anteriores, el universo de futbolistas disponibles es más reducido en algunas posiciones, por lo que está costando encontrar referentes en zonas clave del campo, como la delantera.

En ese sentido, durante una reciente edición del programa 'Madrugol', Mr. Peet reveló que extraña la presencia de un jugador de la Liga 1, ya que considera que actualmente no hay alguien capaz de aportar los goles que necesita la selección peruana.

Mr. Peet confiesa que extraña a figura de la Liga 1 en la selección peruana

En un primer momento, el periodista se mostró contento con la victoria de la selección peruana, aunque reconoció que, si actualmente disputáramos las eliminatorias, este rendimiento no sería suficiente.

“Siempre es bueno ganar, eso está, eso lo saben todos, lo saben ustedes, lo sabemos. Siempre es bueno ganar, pero sí hay que decir que este equipo, el equipo de Mano Menezes, si estuviese jugando las Eliminatorias hoy o si las Eliminatorias empezaran en un mes, la verdad es que no podríamos asegurar siquiera que vamos a pelear una clasificación o un repechaje”.

Es aquí, donde Mr. Peet señaló que se extraña a un jugador como Paolo Guerrero, actual delantero de Alianza Lima. “El nivel de la selección, tanto en lo individual como en lo colectivo, es pobre. Hay jugadores que sí están marcando una diferencia y consolidándose a nivel de selección, pero hoy más que nunca extrañamos a un Paolo Guerrero, por ejemplo”.

Cabe señalar que el narrador dejó en claro que no está pidiendo que lo llamen de nuevo. Sin embargo, reconoce que falta alguien con características similares.

“No digo que lo convoquen, espero que me entiendan. No estoy diciendo que convoquen a Paolo Guerrero, pero no tenemos a ese referente en ataque. Hoy nos cuesta tener o descansar nuestras posibilidades, muchas o pocas, en un nueve como Paolo Guerrero”.

“Y creo que vamos a tener que esperar mucho tiempo para que aparezca un nueve como Paolo Guerrero, porque Paolo es un crack, y los cracks no aparecen muy seguido”, finalizó Mr. Peet.

Mr. Peet reveló que extraña a Paolo Guerrero

¿Cuántos goles tiene Paolo Guerrero con la selección peruana?

Con 41 anotaciones, Paolo Guerrero continúa siendo el máximo goleador en la historia de la selección peruana.