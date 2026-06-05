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Perú logró su primer triunfo en la era de Mano Menezes

Mano Menezes dejó firme comentario tras victoria de Perú ante Haití: "El primero de muchos"

Mano Menezes, técnico de la selección peruana, no se guardó nada y lanzó un comentario rotundo luego de vencer a Haití en un amistoso internacional por la fecha FIFA.

Luis Blancas
Mano Menezes dio rotundo comentario tras victoria de la selección peruana sobre Haití
Mano Menezes dio rotundo comentario tras victoria de la selección peruana sobre Haití | Composición: Líbero
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La selección peruana se impuso por 2-1 a Haití en un amistoso internacional correspondiente a la fecha FIFA, disputado en el NU Stadium de Miami, Estados Unidos. Después de este triunfo, el primero de gran relevancia, el técnico Mano Menezes aprovechó las cámaras para lanzar un comentario contundente.

Renzo Garcés y Jairo Vélez anotaron el 2-1 de Perú ante Haití en menos de 3 minutos

PUEDES VER: Perú le dio vuelta al partido en tres minutos: Vélez y Garcés anotaron el 2-1 contra Haití

Mano Menezes dio rotundo comentario tras victoria de la selección peruana sobre Haití

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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