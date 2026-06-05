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Mano Menezes dejó firme comentario tras victoria de Perú ante Haití: "El primero de muchos"
Mano Menezes, técnico de la selección peruana, no se guardó nada y lanzó un comentario rotundo luego de vencer a Haití en un amistoso internacional por la fecha FIFA.
La selección peruana se impuso por 2-1 a Haití en un amistoso internacional correspondiente a la fecha FIFA, disputado en el NU Stadium de Miami, Estados Unidos. Después de este triunfo, el primero de gran relevancia, el técnico Mano Menezes aprovechó las cámaras para lanzar un comentario contundente.
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Mano Menezes dio rotundo comentario tras victoria de la selección peruana sobre Haití
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