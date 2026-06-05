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Perú le dio vuelta al partido en tres minutos: Vélez y Garcés anotaron el 2-1 contra Haití
A los 80' y 83 minutos del segundo tiempo, Renzo Garcés y Jairo Vélez marcaron los goles de la remontada de la selección peruana sobre el combinado de Haití en un amistoso FIFA.
La selección peruana disputó un amistoso internacional de la FIFA frente a Haití en el NU Stadium de Miami, en Estados Unidos. En un partido en el que Perú iba por detrás en el marcador, Jairo Vélez y Renzo Garcés emergieron con dos grandes goles para poner el 2-1 definitivo ante el equipo haitiano.
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Renzo Garcés y Jairo Vélez anotaron el 2-1 de Perú ante Haití en menos de 3 minutos
En el minuto 80 del segundo tiempo, Yoshimar Yotún ejecutó un buen tiro de esquina y Fabio Gruber conectó de cabeza hacia el arco de Johnny Placide. El guardameta no logró controlar el balón y este quedó botando en el centro de su área. En esa jugada apareció Renzo Garcés, que volvió a mostrar su olfato goleador y, con un gran remate, estableció el 1-1 de Perú frente a Haití.
Video: América
Con este tanto, Garcés logró su primera anotación con la selección peruana desde su estreno en 2022, después de 14 encuentros disputados. El futbolista de Alianza Lima se afianza como el zaguero titular de esta nueva etapa encabezada por Mano Menezes.
En el minuto 83 del segundo tiempo, Yoshimar Yotún volvió a enviar un buen centro y, tras un rebote, apareció Jairo Vélez. El jugador remató con potencia y envió el balón al fondo de la red en el arco de Haití para firmar el 2-1 y concretar la remontada definitiva.
Video: América
Con esta anotación, el futbolista ecuatoriano nacionalizado peruano sumó su tercer gol y se le considera el máximo artillero en la etapa de Menezes. Antes, el volante ya le había marcado a la selección de Honduras y ahora al combinado haitiano.
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