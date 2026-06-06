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Canal confirmado para ver Perú vs España por partido amistoso internacional

Perú vs España se verán las caras este lunes en un amistoso internacional por fecha FIFA que promete emociones. Conoce aquí dónde ver la transmisión del encuentro.

Angel Curo
Canal confirmado para ver Perú vs España por partido amistoso
Canal confirmado para ver Perú vs España por partido amistoso | Composición: Líbero
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La selección peruana se prepara para afrontar su reto más grande en la era de Mano Menezes. La ‘Bicolor’ se mide este lunes 8 de junio ante España en un vibrante amistoso que se disputará en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, México. Este encuentro tendrá el atractivo de ser el último que disputen los campeones de la Eurocopa antes del Mundial 2026. Por ello, aquí te dejamos el canal confirmado para que no te pierdas el partido.

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Canal confirmado para ver Perú vs España

El emocionante amistoso internacional de Perú vs España contará con la transmisión EN VIVO GRATIS por América TV (canal 4) y ATV (canal 9), ambos disponibles por señal abierta. Por su parte, Movistar Deportes transmite el partido EN DIRECTO para los principales servicios de cable.

¿Qué canal transmite partido de Perú vs España por amistoso internacional?

Estos son los canales que transmitirán el partido de Perú vs España en los distintos países de Sudamérica, así como México y en territorio español:

  • Perú: ATV, América TV y Movistar Deportes.
  • Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay: ESPN y Disney Plus.
  • Brasil: ESPN, Zapping, Claro TV Plus, Disney Plus, Sky Plus y Vivo Play.
  • Bolivia, Colombia y Ecuador: ESPN y Disney Plus.
  • Venezuela: ESPN, Disney Plus e inter.
  • México: ESPN y Disney Plus.
  • España: TVE La 1, RTVE Play, Movistar Plus y fuboTV España.

¿Cómo llega Perú al amistoso ante España?

La selección peruana afronta un partido de alta intensidad ante España, una de las candidatas a quedarse con el Mundial 2026. La Bicolor llega motivada tras haber conseguido su primer triunfo en la era de Mano Menezes, luego de vencer 2-1 a Haití. Además, sabe que puede dar la sorpresa tras el empate de la Roja ante Irán.

Selección Peruana

Perú consiguió su primer triunfo en la era de Mano Menezes ante Haití.

Perú vs España: historial de enfrentamientos

A lo largo de la historia, las selecciones de Perú y España se han enfrentado en solo tres oportunidades, todas con victoria del cuadro europeo. Estos son los resultados:

  • 10/07/1960 | Perú 1-3 España (partido amistoso).
  • 18/02/2004 | España 2-1 Perú (partido amistoso).
  • 31/05/2008 | España 2-1 Perú (partido amistoso).
Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

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