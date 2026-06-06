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Mr. Peet puso por encima a Vélez sobre Concha y lanzó dura opinión: “Aparece y desaparece”
El periodista deportivo cuestionó duramente al volante de Universitario tras su rendimiento en el Perú vs. Haití, al considerar que no tomó la iniciativa durante el encuentro.
El partido entre Perú y Haití sigue dando de qué hablar, sobre todo por algunos jugadores que, de momento, no logran consolidar un buen rendimiento con la Bicolor, como es el caso de Jairo Concha. A pesar de ser una de las grandes figuras de Universitario de Deportes, el volante no ha podido mostrar el mismo nivel en la selección peruana, por lo que ha sido objeto de críticas.
Uno de los que se pronunció al respecto fue Mr. Peet, quien sorprendió al poner por encima a Jairo Vélez. Para el periodista, el principal problema del volante crema es su intermitencia, ya que suele aparecer y desaparecer durante los partidos, dejando solo chispazos de su calidad. En cambio, destacó que Vélez es un jugador que se muestra mucho más activo a lo largo de los encuentros.
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Mr. Peet lanzó dura comparativa entre Jairo Vélez y Jairo Concha
“Para mí, Alianza está por encima de todo. A partir de eso, como peruano, quiero que le vaya bien a la selección. Entonces, ¿por qué Jairo Vélez trasciende más que Jairo Concha? Estamos hablando de los conductores de los dos equipos más importantes del país: Jairo Vélez en Alianza y Jairo Concha en la 'U'“, fueron las primeras palabras del narrador deportivo en Madrugol.
A esto se le sumó que, para Peet, el problema de Concha es que no es constante, y resaltó que no es el mismo que cuando está en Universitario.
“El gran problema de Jairo Concha es la intermitencia. Aparece y desaparece. No es el mismo Jairo Concha de Universitario. Si es el conductor de la 'U' y va a la selección, tiene que asumir el mismo papel que asume en Universitario”.
Arévalo también cuestionó que en la 'U', Concha se muestra más participativo y se anima más. “¿Por qué en la 'U' la pide, va en diagonal, le pega al arco, y por qué en la selección no? Hoy, el mejor jugador de Universitario es Jairo Concha. Si no es el uno, es el dos. Es el más influyente”.
Por último, recalcó el rendimiento que ha tenido Vélez, recordando los tres goles en tres partidos que ha hecho. “En cambio, Jairo Vélez va a la selección, juega tres partidos y marca tres goles. Entonces, hay jugadores a los que no les cuesta entrar ni trascender, y hay otros a los que sí les cuesta”, finalizó.
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