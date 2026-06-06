¡Por el fichaje del año! Universitario avanza fuerte por la firma de Gianluca Lapadula: "Operación"

¡El gran golpe de la temporada! Universitario de Deportes apunta a dar un verdadero batacazo en el mercado de fichajes y cerrar la llegada de un refuerzo de talla mundial. Gianluca Lapadula negocia con la directiva crema y se conoció que ambas partes dieron un gran paso para llegar a un acuerdo definitivo. La ‘U’ apunta a salir campeón del Torneo Clausura y pelear el tetracampeonato.

Universitario avanza fuerte por la firma de Gianluca Lapadula

Durante el programa 'Desmarcados', el periodista Mauricio Loret de Mola brindó nuevos detalles sobre la posible llegada de Gianluca Lapadula a Universitario. Al respecto, despertó la ilusión de los hinchas al señalar que las negociaciones han avanzado satisfactoriamente y solo restan detalles para cerrar el acuerdo.

"Gianluca Lapadula puede estar pensando en tomar esta posibilidad que le ha hecho la 'U' para pensar en volver a la selección. Tenemos la información de que hay conversaciones avanzadas entre Gianluca Lapadula y Universitario de Deportes para juntar sus caminos y quién sabe si para que juegue por primera vez en Perú y en un equipo grande como Universitario. Entendemos que están a detalles de cerrar la operación”, señaló el periodista.

Según indicó el comunicador, el interés del ‘Bambino’ no solo pasa por defender la mica crema, sino también por retornar a las convocatorias de la selección peruana.

Por su parte, Gustavo Peralta, especializado en tienda crema, indicó que Universitario ha realizado una gran propuesta al delantero italo-peruano, por lo que ahora todo dependerá de su decisión.

"Lo que apunta la ‘U ‘es un delantero extranjero y otro nacional. Lo de Ruidíaz es una posibilidad latente; sin embargo, no es el único delantero nacional que la 'U' ha sondeado. Hay que ir con cautela, porque el nombre que voy a decir no significa que va a llegar, la 'U' lo puso sobre la mesa, le preguntaron y le hicieron una gran propuesta. Dependerá de él. es Gianluca Lapadula", indicó en el programa ‘Colectivo World’.

¿Cuántos goles marcó Gianluca Lapadula esta temporada?

Durante la última temporada, ‘Lapagol’ no tuvo el rendimiento esperado con el Spezia en la Serie B de Italia. El atacante nacional disputó 19 partidos y logró marcar 6 goles con el conjunto italiano. Además, brindó dos asistencias. Sin embargo, no fue suficiente para evitar el descenso del equipo.