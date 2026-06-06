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Revelan si Renato Tapia aceptará ser el flamante refuerzo de Alianza Lima

El padre de Renato Tapia, Luis, confirmó si su hijo desea jugar y fichar por Alianza Lima para disputar la Liga 1.

Luis Blancas
Se confirmó si Renato Tapia será fichaje de Alianza Lima
Se confirmó si Renato Tapia será fichaje de Alianza Lima | Composición: Líbero/ Gemini
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Alianza Lima quiere romper el mercado cada temporada con sus fichajes de categoría y, por eso, uno de los nombres más deseados por los hinchas es Renato Tapia, ya que su jerarquía y valor ayudarían al equipo a alcanzar títulos. En medio de ello, Luis Tapia, padre del volante, respondió sobre la posibilidad de que ficharía por el club blanquiazul.

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Se confirmó si Renato Tapia será fichaje de Alianza Lima

En conversación con Inka Digital TV, el padre de Renato Tapia fue consultado de forma directa sobre si a su hijo le gustaría fichar por Alianza para jugar en la primera división peruana.

Según explicó el padre de Renato Tapia, su hijo es hincha del cuadro íntimo, por lo que le encantaría jugar con los colores blanquiazules; sin embargo, para que eso ocurra, el propio club tiene que mostrarle un buen proyecto deportivo.

Renato Tapia es hincha de Alianza Lima y desea jugar en el club

Renato Tapia es hincha de Alianza Lima y desea jugar en el club

"Si se da el caso y están las condiciones, yo creo que él sí vendría a jugar a Alianza; pero si no se da, quedará en eso nada más: en la ilusión y las ganas de siempre", empezó diciendo.

Asimismo, Luis Tapia afirmó que, en 2026, es muy difícil que el volante de 30 años juegue en Alianza Lima, porque su familia vive en España y se encuentra estable.

Sin embargo, dejó las puertas abiertas a la posibilidad de que Renato Tapia juegue por Alianza, ya que es hincha y el club solo tendría que brindarle las condiciones para que se establezca nuevamente en Lima junto a su familia.

"Es un tema bien complicado. Primero, porque todavía está activo y yo creo que tiene para muchos años más. Su prioridad siempre es seguir compitiendo fuera del país y, por temas familiares, yo lo veo difícil. Mis nietas viven en España; es un tema en el que el fútbol no solamente es de la persona, sino que también inmiscuye a la familia. Él tiene mujer e hijos, entonces lo primero es ver la comodidad de tu familia y, posterior a eso, ver tu conveniencia deportiva", aseguró.

"Más allá de que siempre hablan del dinero, uno también prioriza el interés deportivo; no te vas a ir a un club donde vas a perder o donde te va a ir mal. En este caso, él es hincha de Alianza Lima, lo ha dicho públicamente, y le gustaría jugar ahí", finalizó.

Clubes de Renato Tapia

  • Sporting Cristal (Sub-20)
  • EGB
  • FC Twente
  • Feyernoord
  • Willem II
  • Celta de Vigo
  • CD Leganés
  • Al-Wasl
Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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