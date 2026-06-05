Jugó en Universitario, firmó por Alianza Lima y ahora suena como fichaje de Cristal: "Es mejor"

Sporting Cristal sigue con el sueño de lograr el ansiado título nacional de la Liga 1 2026, por lo que concreta fichajes y analiza los próximos que llegarán. En medio de ello, hay un futbolista que pasó por Universitario de Deportes, juega en Alianza Lima y ahora suena en el club celeste como refuerzo: estamos hablando de Josué Estrada.

Jugó en Universitario, es futbolista de Alianza Lima y ahora suena en Sporting Cristal como fichaje

Según informó el periodista Michael Cordero, de L1MAX, Estrada no será tomado en cuenta por Pablo Guede para el Clausura de la Liga 1, por lo que su futuro es todavía incierto.

Asimismo, dejó en claro que, como el lateral derecho necesita un jugador que compita con Leandro Sosa, el actual futbolista de Alianza es una excelente opción como fichaje.

Josué Estrada, jugador de Alianza Lima, suena en Sporting Cristal como su fichaje

“Josué Estrada no será tomado en cuenta por Pablo Guede para el Torneo Clausura y Sporting Cristal busca lateral derecho. Josue sin continuidad es mejor que Sosa”, afirmó el comunicador.

Cabe mencionar que Josué Estrada actualmente cuenta con un contrato con Alianza Lima hasta junio de 2027, por lo que, si desea salir del club, Sporting Cristal tendrá que negociar un préstamo o pagar su cláusula de salida.

De la misma forma, el lateral derecho ya vistió los colores de Cristal en 2015 y, tras una campaña, dio el salto a Universitario de Deportes. Solo disputó 35 encuentros, en los que anotó dos goles.

Josué Estrada en Alianza Lima

Estrada firmó por el club blanquiazul en julio del 2025 como flamante fichaje tras una destacada temporada en Cienciano. Sin embargo, Pablo Guede decidió no tomarlo en cuenta y solo disputó dos de 17 partidos posibles durante el Torneo Clausura 2026.

¿Cómo le fue a Josué Estrada en Universitario?

En 2016, Josué Estrada se incorporó a Universitario después de militar en Cristal y disputó 23 encuentros entre esa temporada y la del 2017.