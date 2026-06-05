¡Confirmado! Roberto Mosquera regresa a Sporting Cristal y revelan los fichajes que realizará

Sporting Cristal empezó a moverse con fuerza en el mercado de fichajes de cara al Torneo Clausura 2026. Tras acabar el Apertura a solo seis unidades de la zona de descenso, la directiva rimense realizó varios cambios: despidió a Zé Ricardo, anunció a Hernán Barcos como su nuevo delantero y ahora se acaba de confirmar la llegada de Roberto Mosquera como su entrenador, quien afrontará su tercera etapa como estratega en la institución cervecera.

Durante la última edición del programa 'L1 Radio', el periodista Gustavo Peralta señaló que, tal como lo informó su colega Michael Xavier, se terminó dando el regreso de Roberto Mosquera a la institución cervecera. Pero eso no es todo, sino que también reveló los fichajes que realizarán de cara al Torneo Clausura 2026.

“Roberto Mosquera ya ha acordaro todo lo económico con la directiva de Sporting Cristal. El día de mañana (sábado) pone su rúbrica”, empezó diciendo el comunicador en el programa.

Luego, añadió que este sábado empezarán a ver los fichajes que realizarán para la segunda parte de la Liga 1: “Vuelve Roberto Mosquera al cuadro celeste y empezará la elección de fichajes que en este caso serán un arquero, es lo más seguro, un volante central, un volante ofensivo y un defensa central. Es básicamente lo que mañana van a definir en detalles”.

Consultado sobre los futbolistas que estaban cerca de llegar a Sporting Cristal, Peralta reveló que Mosquera será quien les dará el visto bueno final para que puedan avanzar con las contrataciones y dejó entrever que Carlos Cáceda podría ser ese arquero, ya que podría salir de Melgar: “La directiva de Cristal había avanzado con algunos nombres y Mosquera les va a dar un check final, pero vuelve Roberto Mosquera a su casa. Podría salir Carlos Cáceda de Melgar”.

Roberto Mosquera afrontará su tercera etapa en el cuadro rimense.

¿Cuántas veces dirigió Roberto Mosquera a Sporting Cristal?

Esta será la tercera vez que Roberto Mosquera dirigirá a Sporting Cristal. La primera fue en 2012-2013, donde consiguió el campeonato nacional después de una sequía de títulos. Sin embargo, dejó el cargo a mediados del 2013.

Luego regresó en febrero de 2020, año en el que también se coronó campeón nacional tras vencer a Universitario en la final. Al año siguiente obtuvo el Torneo Apertura y la Copa Bicentenario, pero después cayó ane Alianza Lima en la final. Permaneció en el club rimense hasta finales de 2022 y ahora volverá nuevamente a su casa.