¿Vuelve Roberto Mosquera? Sporting Cristal toma una decisión clave sobre su nuevo DT

Una de las acciones que se comenta en Sporting Cristal está relacionada con la continuidad de Zé Ricardo. Se indica que el estratega no seguirá al mando del primer equipo ante los malos resultados en el Torneo Apertura y la Copa Libertadores, por lo que ya se evalúan nuevas opciones para el elenco celeste. Justamente, el nombre de Roberto Mosquera ha resurgido en la órbita rimense y ya se conoce un avance por parte de la dirección deportiva.

¿Vuelve Roberto Mosquera a Sporting Cristal?

A falta de oficialización sobre la salida de Zé Ricardo de Sporting Cristal, el periodista Mauricio Loret de Mola reveló en el programa 'Desmarcados' que la dirigencia celeste pactó una reunión con Roberto Mosquera para este viernes 5 de junio. La idea es hablar sobre la posibilidad de un regreso inminente para sacar al club del Rímac de los últimos lugares.

Roberto Mosquera tuvo su última experiencia en la Liga 1 con Sport Huancayo.

De esta manera, el club ha decidido no dejar nada al azar y aprovechar este parón por fecha FIFA para que el nuevo estratega tome las riendas del equipo y así realice una minipretemporada de cara al inicio del Torneo Clausura 2026. Eso sí, debe tomar en cuenta que habrá un certamen intermedio, como la Copa de la Liga, que permitirá probar jugadores en esta mitad de temporada.

"Hay reunión con Mosquera y la gente de Cristal para que se pueda avanzar esa posibilidad para que sea el nuevo técnico. Tiene la chance de Cristal. También se van a dar salidas, una de ellas es de Vizeu, tampoco Benavente. Pósito tendría la posibilidad de salir y me dicen que hay personas importantes del club que podrían dejar la institución, podrían ser Carlos Lobatón y Jorge Soto los que dejen Sporting Cristal", manifestó el periodista.

(VIDEO: Desmarcados)

Roberto Mosquera y la vez que salvó del descenso a Sporting Cristal

Antes de la pandemia del 2020, la Liga 1 había afrontado un total de seis jornadas, en las que Sporting Cristal registraba una victoria, dos empates y tres derrotas, y se encontraba en la penúltima casilla junto con Carlos Stein. La llegada de Roberto Mosquera fue clave durante el parón de la actividad deportiva de ese año, ya que el equipo logró salir a flote y coronarse campeón nacional al cierre de la temporada.