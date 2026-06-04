Dijo ser hincha de Sporting Cristal y deseaba volver, pero acaba de firmar por club campeón

Sporting Cristal es uno de los clubes que tiene avanzadas las negociaciones con varios jugadores para su primer equipo. Además, algunos nombres han aparecido en el radar celeste, sobre todo los de futbolistas que han expresado públicamente ser hinchas de la institución bajopontina. Justamente, uno de ellos ha manifestado su deseo de volver al Perú para jugar con los rimenses, pero ahora estampó su firma en un club campeón.

Se trata de Renato Espinosa, delantero de 27 años que juega en la liga de Rumania para mantenerse en el fútbol europeo. Además de estar enfocado en cumplir una destacada campaña en el 'Viejo Continente', aseguró que es hincha de Sporting Cristal y que desea volver a vestir la camiseta celeste.

"Yo siempre lo he dicho, soy hincha de Sporting Cristal y por supuesto que me encantaría volver al club en algún momento", declaró en el programa 'Pase Filtrado' a finales de 2025.

Renato Espinosa logró debutar en el primer equipo con Sporting Cristal.

Renato Espinosa seguirá en Europa

Recientemente, el club Curvinul Hunedoara, de Rumania, anunció por todo lo alto la contratación de Renato Espinosa por las próximas dos temporadas. El atacante peruano, que cuenta con nacionalidad española, seguirá en ese certamen luego de cumplir una destacada campaña con Union Slobozia.

"¡Bienvenido, Renato Espinosa! ¡Nuestro club llegó a un acuerdo con el delantero peruano Renato Espinosa, quien vestirá la camiseta azul-blanca en las próximas dos temporadas! El pico de 27 años llega a Hunedoara desde Union Slobozia, un club donde tuvo muy buenas figuras, en la última temporada de la Superliga. Renato Espinosa, quien también tiene nacionalidad española, jugó hasta el verano del año pasado sólo en su país natal, Perú, en la Universidad San Martín, Ayacucho, Sporting Cristal, Universidad Tecnica de Cajamarca, Alianza, Deportivo Municipal, Cantolao, Huancayo y Alianza Atlético Sullana. ¡Bienvenido, Renato y buena suerte en azul y blanco!", se lee en las redes sociales del nuevo club de nuestro compatriota.

Curvinul Hunedoara confirmó fichaje de Renato Espinosa.

¿En qué clubes jugó Renato Espinosa?