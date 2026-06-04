Seleccionado peruano se perfila a dejar Sporting Cristal para el Torneo Clausura: "Prestado"

Sporting Cristal vuelve a iniciar una reestructuración de su plantel para afrontar el Torneo Clausura, donde tiene el objetivo de salir campeón para meterse en la pelea por el título de la Liga 1 2026. Por ello, alista fichajes y salidas en este mercado de pases. En ese sentido, recientemente se conoció que analiza la salida de un seleccionado peruano.

Seleccionado peruano se perfila para dejar Sporting Cristal

El mercado de fichajes de Sporting Cristal es uno de los más movidos de los últimos años, ya que evalúa varios jugadores como refuerzos y, de igual forma, contempla salidas. En ese sentido, el periodista Michael Cordero señaló que el club analiza desprenderse de Ian Wisdom.

Durante el programa 'SinTVFuerza', el hombre de prensa indicó que la idea del club es encontrar un préstamo para el volante nacional, a fin de que pueda sumar minutos en otro equipo durante el Torneo Clausura. Cabe señalar que Wisdom no ha tenido muchos minutos con los celestes.

Ian Wisdom suena para dejar Sporting Cristal en el Torneo Clausura.

“Ian Wisdom podría ser prestado para el Clausura”, reveló el citado comunicador. La noticia ha sorprendido a los hinchas, considerando que es uno de los prospectos más interesantes que tiene el club.

Números de Ian Wisdom en esta temporada

En lo que va de la temporada, Ian Wisdom ha disputado 14 partidos con la camiseta de Sporting Cristal, donde ha logrado marcar un gol y brindar una asistencia. No obstante, su tiempo en cancha no es el esperado, ya que promedia 48 minutos por partido.

Ian Wisdom fue convocado con la selección peruana

Ian Wisdom es considerado uno de los jugadores más prometedores del fútbol peruano en la actualidad, motivo por el que ha integrado las distintas categorías menores de la selección peruana. Incluso, ha sido convocado en varias ocasiones para ser sparring de la selección mayor.