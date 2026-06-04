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Felipe Vizeu dejó el Perú en medio de su presunta salida de Sporting Cristal: "Nadie se ha despedido"
Sporting Cristal tomará severas medidas con sus futbolistas de cara al Torneo Clausura 2026. Ahora se conoció que Felipe Vizeu se encuentra en Brasil.
No cabe duda de que uno de los clubes que viene siendo noticia en este mercado de pases de la Liga 1 2026 es Sporting Cristal. El cuadro celeste tiene en mente tomar severas medidas ante los malos resultados obtenidos en el Torneo Apertura y la Copa Libertadores. Uno de los nombres que ha sonado fuerte como posible salida de la institución rimense es Felipe Vizeu, de quien se acaba de conocer que está en Brasil, en medio de los comentarios que lo ponen lejos del cuadro bajopontino.
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Felipe Vizeu dejó el Perú
Según informó el periodista Jean Martín Dueñas, durante el programa 'Vamos al VAR', Sporting Cristal le dio cinco días de descanso a todo el primer equipo hasta que se retomen las prácticas el sábado 6 de junio. Jugadores como Felipe Vizeu han retornado a su tierra natal para pasar un tiempo con sus seres queridos.
Sin embargo, no es un secreto que el delantero brasileño tiene altas posibilidades de dejar el club, por lo que no se sabe si tomará el avión de regreso a Lima para sumarse a los entrenamientos. Otro de los que ha sonado como inminente salida es Zé Ricardo, por lo que ya se han presentado alternativas de reemplazo que ilusionan a los hinchas.
"¿Ricardo Gareca es opción en Sporting Cristal? Para que sea opción debe estar definido lo de Zé Ricardo. ¿Se despidió el 'profe'? ¿Mandó un mensaje? Vizeu está en Brasil y les han dado cinco días y Cristal vuelve el sábado a la práctica. ¿Se despidió el 'profe'? ¿Se despidió Vizeu? Nadie se ha despedido por ahora", manifestó Jean Martín Dueñas.
(VIDEO: Vamos al VAR)
Posibles incorporaciones de Sporting Cristal
A falta de oficialización, estos son los jugadores de Sporting Cristal que se sumarán al plantel para la temporada 2026:
- Hernán Barcos
- Juan Manuel Cuesta
- Francisco Arancibia
- Claudio Torrejón
- Brandon Palacios
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