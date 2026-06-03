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Sporting Cristal vs. RB Bragantino por playoffs de Copa Sudamericana: fechas y horarios confirmados

Fechas confirmadas para el partido de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026 entre Sporting Cristal y Red Bull Bragantino.

Jesús Yupanqui
Fechas y horarios confirmados del partido entre Sporting Cristal contra Red Bull Bragantino por la Copa Sudamericana.
Fechas y horarios confirmados del partido entre Sporting Cristal contra Red Bull Bragantino por la Copa Sudamericana. | FOTO: Composición Líbero
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Sporting Cristal se medirá contra Red Bull Bragantino por los playoffs de la Copa Sudamericana 2026. Mediante sus redes sociales oficiales, Conmebol oficializó la fecha en que se disputarán estos compromisos. El duelo comenzará en Lima y la llave se cerrará en Brasil.

Sporting Cristal puso la mirada en futbolista tricampeón con Universitario.

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Sporting Cristal vs. RB Bragantino: fechas confirmadas

Partido de ida

  • 22 de julio del 2026 | Sporting Cristal vs. Red Bull Bragantino | Lima

Partido de vuelta

  • 29 de julio del 2026 | RB Bragantino vs. Sporting Cristal | Brasil

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs. RB Bragantino?

Tanto el partido de ida como el de vuelta se jugarán a las 19.30 horas de Perú y 21.30 horas de Brasil.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs. Red Bull Bragantino?

Aún no se ha confirmado el canal del partido entre Sporting Cristal y Red Bull Bragantino. Sin embargo, los duelos de la Copa Sudamericana se televisan en Perú por ESPN, Disney Plus, DSports y DGO.

Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

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