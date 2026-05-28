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Sporting Cristal y sus posibles rivales en los playoffs de la Copa Sudamericana 2026
Tras el encuentro ante Palmeiras, Sporting Cristal accedió a los playoffs de la Copa Sudamericana 2026 y aquí te contaremos a quién enfrentará.
Sporting Cristal continuará disputando torneos internacionales. Tras el partido ante Cerro Porteño y la caída de Junior ante Palmeiras en Brasil, el equipo de Zé Ricardo quedó ubicado en el tercer lugar del grupo F y disputará los playoffs de la Copa Sudamericana 2026. En la siguiente nota podrás conocer quién será el próximo rival de los celestes en esta competición.
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¿Cómo se definen los playoffs de la Copa Sudamericana 2026?
No hay sorteo para esta fase. Los cruces se definen por rendimiento (tabla general):
- El mejor segundo de la Sudamericana se enfrenta al peor tercero de la Libertadores.
- El segundo mejor se mide con el segundo peor, y así sucesivamente.
¿Quién puede ser el rival de Sporting Cristal en los playoffs de la Copa Sudamericana?
Tras la derrota ante Cerro Porteño, Sporting Cristal quedó con seis puntos y quedó como el penúltimo de la tabla de mejores terceros, por lo que enfrentará al segundo mejor de la tabla de la Copa Sudamericana, que de momento lo está ocupando Bragantino (10), a falta de que se defina le grupo A de este torneo, donde Macará, América de Cali o Tigre pelean por las dos plazas de su grupo.
¿Cuándo son los playoffs de la Copa Sudamericana 2026?
De acuerdo con el calendario de Conmebol, los encuentros de ida se jugarán el 21, 22 y 23 de julio, mientras que los de vuelta serán el 28, 29 y 30 del mismo mes.
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