0
¡LO ÚLTIMO!
Sporting Cristal jugará los playoffs de la Sudamericana

Bragantino reaccionó así al conocer que enfrentará a Sporting Cristal por Copa Sudamericana

Red Bull Bragantino enfrentará a Sporting Cristal en la Copa Sudamericana 2026 y el club de Brasil se pronunció tras conocer a su rival.

Francisco Esteves
Bragantino reaccionó así al conocer que enfrentará a Sporting Cristal.
Bragantino reaccionó así al conocer que enfrentará a Sporting Cristal. | Foto: Red Bull Bragantino - X.
COMPARTIR

Sporting Cristal perdió 2-0 con Cerro Porteño y quedó eliminado de la Copa Libertadores 2026, aunque gracias a la victoria de Palmeiras sobre Junior logró quedarse con el tercer puesto y obtuvo el boleto a los playoffs de la Copa Sudamericana. En esta instancia enfrentará a Red Bull Bragantino por un pase a los octavos de final, y el club de Brasil reaccionó en redes sociales al conocer el enfrentamiento que sostendrán dentro de unos meses.

Sporting Cristal terminó tercer en su grupo tras el partido ante Cerro Porteño.

PUEDES VER: Rival confirmado de Sporting Cristal en playoffs de la Copa Sudamericana 2026: fecha, hora y canal

Como se sabe, los dieciseisavos de final del torneo no son por sorteo, como si lo son de octavos para adelante. En esta llave se enfrenta el mejor segundo de la Copa Sudamericana contra el peor tercero de la Libertadores, y así sucesivamente. Por ello, al haber quedado como el segundo peor tercero de la Fase de Grupos, los celestes deberán enfrentar al segundo mejor segundo del otro certamen Conmebol, que precisamente es la escuadra brasileña.

En ese sentido, Red Bull Bragantino decidió pronunciarse en redes sociales al conocer que su rival será Sporting Cristal, club al que enfrentará en duelos de ida y vuelta. "Definido el encuentro de la próxima fase de la Copa Sudamericana. ¡Vamos, Braga!", indicó el cuadro oriundo de Bragança Paulista, ciudad ubicada en el estado de São Paulo.

Sporting Cristal vs Red Bull Bragantino

Sporting Cristal vs Red Bull Bragantino por la Copa Sudamericana.

¿Cuándo se juegan los playoffs de la Copa Sudamericana?

El partido de ida entre Sporting Cristal vs. Red Bull Bragantino se llevará a cabo el miércoles 22 de julio en Lima, con estadio aún por confirmar, mientras que la vuelta se jugará el 29 de julio en el estadio Cícero de Souza Marques. De momento, no se ha confirmado el horario de este encuentro, pero se sabe que la transmisión estará a cargo de DirecTV Sports para toda Latinoamérica.

Sporting Cristal puede enfrentar a Atlético Mineiro

De acuerdo con el sorteo de la Conmebol para sus dos torneos, Sporting Cristal deberá enfrentar a Atlético Mineiro en los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026, pero eso solo sucederá si los celestes logran vencer a Bragantino en los playoffs. De lo contrario, habrá un duelo de brasileños en la siguiente instancia.

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Sorteo de los octavos de la Copa Libertadores 2026 EN VIVO: ver transmisión

  2. Rival confirmado de Sporting Cristal en playoffs de la Copa Sudamericana 2026: fecha, hora y canal

Álbum y Paquetón del Mundial 2026 Panini FIFA World Cup

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK (10% Descuento * )

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano