Las sorpresas de la lista de convocados de la selección peruana para los amistosos por fecha FIFA

Este jueves 28 de mayo, Mano Menezes presentó la lista de convocados de la selección peruana para los amistosos por la fecha FIFA de junio, en los que enfrentará a España y Haití. Como en cada convocatoria, hay novedades: jugadores que no estaban en el radar de los hinchas, pero que tendrán la oportunidad de trabajar con el combinado patrio.

Las sorpresas de la lista de convocados de Perú

Matías Córdova (Comerciantes Unidos)

Matías Lazo (Melgar)

Matías Zegarra (Melgar)

Rodrigo Vilca (Comerciantes Unidos)

Bassco Soyer (Gil Vicente - Portugal)

Jhonny Vidales (Melgar)

Mano Menezes sorprendió con el llamado de jóvenes talentos nacionales que vienen cumpliendo una gran labor en la Liga 1. Quizás el nombre que más impactó en la convocatoria es Matías Córdova, portero de Comerciantes Unidos.

El jugador de 24 años es el dueño de la portería de Comerciantes Unidos y disputó 16 partidos en el Torneo Apertura, donde recibió 19 goles. En cinco compromisos dejó su arco en cero.

Rodrigo Vilca, ex Universitario, fue elegido como mejor jugador de la Fecha 7

Rodrigo Vilca es otro jugador de las Águilas Cutervinas que recibió el llamado de la selección peruana. El volante de 27 años encontró regularidad en su juego. Registra 1.298 minutos en la cancha, anotó dos goles y brindó tres asistencias.

Bassco Soyer regresa a la selección peruana con la intención de ganarse un lugar en el equipo de Mano Menezes. El jugador de Gil Vicente es una de las grandes promesas del fútbol peruano.